Преподавателя из Барнаула оштрафовали за «дискредитацию ВС» за «лайк» и «классы» в Одноклассниках
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Барнауле преподавателя философии, истории и обществознания медколледжа Алексея Аргунова оштрафовали по статье о «дискредитации ВС» за «лайк» и «классы» в соцсети Одноклассники.
Информацию об этом, которая появилась в понедельник в местных СМИ, «Вечерним ведомостям» подтвердил сам преподаватель.
«Да, меня действительно оштрафовали за «лайки». Я был, мягко говоря, удивлен», — сказал Алексей Аргунов.
Суд вынес решение в рекордные сроки. Судя по карточке на сайте Ленинского районного суда Барнаула, дело поступило 13 июля, а уже 15-го судья Таболина Кристина Валерьевна вынесла постановление о назначении административного наказания по ст.20.3.3 ч.1 КоАП РФ.
В постановлении суда указано, что Аргунов А. Н «осуществил публичное действие, направленное на дискредитацию использования ВС РФ», а именно: 12 апреля «публично выразил эмоции в виде выставления отметки «Грущу» к публикации «Лидер Алтайского «Яблока» Александр Гончаренко осужден за дискредитацию Вооруженных Сил», тем самым, разместив его на своей странице».
Также в постановлении указано, что 17 марта он «публично выразил эмоции в виде выставления отметки «Класс» к видеоролику американского актера А. Шварценегера» о событиях в Украине.
Кроме того, 4 марта преподаватель «публично выразил эмоции в виде выставления отметки «Класс»» к видеоролику и тексту о событиях в Украине.
Преподаватель рассказал, что, когда его вызвали в полицию и попросили написать объяснительную, он был уверен, что дело на этом закончится. Однако после дело передали в суд.
По словам Аргунова, протокол был составлен «по инициативе ФСБ», с которой ранее он «уже сталкивался один раз».
Адвоката преподаватель найти не успел. В суде он пытался объяснить, что «лайки» и другие реакции не подходят под распространение и «дискредитацию». Аргунов утверждает, что сам он не публиковал постов о событиях в Украине. При этом подчеркивает, что в сети Одноклассники любое действие, в том числе «лайки» и «классы», попадает на стену пользователя.
По данным правозащитников, это первое в России дело о «дискредитации ВС» за «лайки» с реакциями, выражающие эмоции.
Информацию об этом, которая появилась в понедельник в местных СМИ, «Вечерним ведомостям» подтвердил сам преподаватель.
«Да, меня действительно оштрафовали за «лайки». Я был, мягко говоря, удивлен», — сказал Алексей Аргунов.
Суд вынес решение в рекордные сроки. Судя по карточке на сайте Ленинского районного суда Барнаула, дело поступило 13 июля, а уже 15-го судья Таболина Кристина Валерьевна вынесла постановление о назначении административного наказания по ст.20.3.3 ч.1 КоАП РФ.
В постановлении суда указано, что Аргунов А. Н «осуществил публичное действие, направленное на дискредитацию использования ВС РФ», а именно: 12 апреля «публично выразил эмоции в виде выставления отметки «Грущу» к публикации «Лидер Алтайского «Яблока» Александр Гончаренко осужден за дискредитацию Вооруженных Сил», тем самым, разместив его на своей странице».
Также в постановлении указано, что 17 марта он «публично выразил эмоции в виде выставления отметки «Класс» к видеоролику американского актера А. Шварценегера» о событиях в Украине.
Кроме того, 4 марта преподаватель «публично выразил эмоции в виде выставления отметки «Класс»» к видеоролику и тексту о событиях в Украине.
Преподаватель рассказал, что, когда его вызвали в полицию и попросили написать объяснительную, он был уверен, что дело на этом закончится. Однако после дело передали в суд.
По словам Аргунова, протокол был составлен «по инициативе ФСБ», с которой ранее он «уже сталкивался один раз».
Адвоката преподаватель найти не успел. В суде он пытался объяснить, что «лайки» и другие реакции не подходят под распространение и «дискредитацию». Аргунов утверждает, что сам он не публиковал постов о событиях в Украине. При этом подчеркивает, что в сети Одноклассники любое действие, в том числе «лайки» и «классы», попадает на стену пользователя.
По данным правозащитников, это первое в России дело о «дискредитации ВС» за «лайки» с реакциями, выражающие эмоции.
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