Глава Красноярска Сергей Ерёмин уходит в отставку
Россия и мир
Фото: Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Красноярского края
Глава Красноярска Сергей Ерёмин уходит в отставку. Он станет заместителем главы региона, сообщает управление пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края.
В новой должности Ерёмин будет курировать вопросы благоустройства. По словам губернатора Александра Усса, в новой должности «будет легче решать стратегические задачи развития Красноярска», а также «подтягивать до уровня столицы» и другие населенные пункты.
Также глава региона отметил, что у Еремина на посту мэра «были и успехи, были и шероховатости», на которые в том числе обращали внимание депутаты Законодательного Собрания и Городского совета.
Сергей Ерёмин занимал пост главы города с октября 2017 года. Ранее с 2012 по 2017 был министром транспорта Красноярского края. Член президиума политсовета Красноярского реготделения «Единой России».
В новой должности Ерёмин будет курировать вопросы благоустройства. По словам губернатора Александра Усса, в новой должности «будет легче решать стратегические задачи развития Красноярска», а также «подтягивать до уровня столицы» и другие населенные пункты.
Также глава региона отметил, что у Еремина на посту мэра «были и успехи, были и шероховатости», на которые в том числе обращали внимание депутаты Законодательного Собрания и Городского совета.
Сергей Ерёмин занимал пост главы города с октября 2017 года. Ранее с 2012 по 2017 был министром транспорта Красноярского края. Член президиума политсовета Красноярского реготделения «Единой России».
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