В Башкирии на трассе столкнулись «КамАЗ» и автобус, погибли шесть пассажиров
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
Утром в понедельник 25 июля на 1413 км трассы М-5 столкнулись «КамАЗ», выполнявший дорожные работы, и пассажирский автобус «Форд Транзит», который перевозил пассажиров из села Языково в Уфу.
В результате аварии шесть пассажиров погибли. Десять человек, в том числе трое детей, получили различные травмы, сообщает прокуратура республики Башкортостан.
Пострадавших доставляют в медицинские учреждения Благоварского, Чишминского районов и города Уфы.
Прокуратура проводит проверку, в том числе техсостояния транспортных средств.
В результате аварии шесть пассажиров погибли. Десять человек, в том числе трое детей, получили различные травмы, сообщает прокуратура республики Башкортостан.
Пострадавших доставляют в медицинские учреждения Благоварского, Чишминского районов и города Уфы.
Прокуратура проводит проверку, в том числе техсостояния транспортных средств.
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