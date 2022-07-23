В Мьянме впервые за десятилетия исполнены смертные приговоры, казнены четыре активиста
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Военные Мьянмы в понедельник заявили о казни четырех оппозиционных активистов. Их обвиняют в «содействии терроризму», сообщает Reuters.
Среди казненных — писатель Ко Джимми и исполнитель хип-хопа Пьо Зея То. Ко Джимми в 1980-х годах принимал участие в студенческих волнениях, около 20 лет он провел в тюрьме по обвинению в антиправительственной деятельности. В 2021 году, когда к власти пришли военные, Ко Джимми снова был арестован.
Рэпер Пьо Зея То с 2012 по 2021 год был депутатом парламента от бывшей правящей партии «Национальная лига за демократию».
Активисты были приговорены к смертной казни в январе, судебный процесс был закрытым.
Это первые за последние десятилетия смертные приговоры в Мьянме. Казнь вызвала волну осуждения в мировом сообществе.
Переворот в Мьянме произошел в 2021 году на фоне политического кризиса после парламентских выборов. Генералы объявили о введении в стране чрезвычайного положения и смещении руководства страны в феврале 2021 года.
Среди казненных — писатель Ко Джимми и исполнитель хип-хопа Пьо Зея То. Ко Джимми в 1980-х годах принимал участие в студенческих волнениях, около 20 лет он провел в тюрьме по обвинению в антиправительственной деятельности. В 2021 году, когда к власти пришли военные, Ко Джимми снова был арестован.
Рэпер Пьо Зея То с 2012 по 2021 год был депутатом парламента от бывшей правящей партии «Национальная лига за демократию».
Активисты были приговорены к смертной казни в январе, судебный процесс был закрытым.
Это первые за последние десятилетия смертные приговоры в Мьянме. Казнь вызвала волну осуждения в мировом сообществе.
Переворот в Мьянме произошел в 2021 году на фоне политического кризиса после парламентских выборов. Генералы объявили о введении в стране чрезвычайного положения и смещении руководства страны в феврале 2021 года.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».