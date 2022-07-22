В Дагестане автомобиль сорвался в ущелье, погибла семья из Оренбургской области
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Хунзахском районе Дагестана автомобиль сорвался с обрыва в ущелье, погибла семья туристов.
МВД Дагестана сообщает, что, по предварительной информации, это семья из четырех человек: родители и двое детей, туристы из Оренбургской области.
Трагедия произошла в населенном пункте Хунзах, машина упала в ущелье у водопада Тобот.
На видео, опубликованном МВД, видно, как автомобиль подъезжает к самому краю обрыва и срывается вниз.
На месте трагедии работают полицейские, спасатели, волонтёры из числа местных жителей, сообщили в ведомстве.
Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
МВД Дагестана сообщает, что, по предварительной информации, это семья из четырех человек: родители и двое детей, туристы из Оренбургской области.
Трагедия произошла в населенном пункте Хунзах, машина упала в ущелье у водопада Тобот.
На видео, опубликованном МВД, видно, как автомобиль подъезжает к самому краю обрыва и срывается вниз.
На месте трагедии работают полицейские, спасатели, волонтёры из числа местных жителей, сообщили в ведомстве.
Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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