ВОЗ: в Испании и Португалии из-за аномальной жары в этом году погибли более 1700 человек
Россия и мир
Фото: Алевтина Трынова/Вечерние ведомости
В Испании и Португалии в результате аномальной жары погибли более 1700 человек. Об этом говорится в заявлении главы Европейского бюро ВОЗ Ханса Клюге.
«За последние десятилетия сотни тысяч людей погибли в результате экстремальной жары во время продолжительных волн тепла, часто с одновременными лесными пожарами. В этом году мы уже стали свидетелями более 1700 смертей во время нынешней жары только в Испании и Португалии», — заявил Клюге.
По его словам, последствия изменения климата на планете нарастают год за годом. Клюге заявляет, что лесные пожары, которые стали уже привычны в южной Европе, в настоящее время происходят и далеко на севере, вплоть до Скандинавии. На этой неделе, по данным ВОЗ, пожары в Лондоне уничтожили 41 дом. Клюге утверждает, что нынешний аномально жаркий сезон «едва пройден наполовину».
«События этой недели еще раз указывают на острую потребность в общеевропейских действиях для эффективной борьбы с изменением климата — всеобъемлющим кризисом нашего времени, который угрожает как индивидуальному здоровью, так и самому существованию человечества», — заявил Ханс Клюге.
«За последние десятилетия сотни тысяч людей погибли в результате экстремальной жары во время продолжительных волн тепла, часто с одновременными лесными пожарами. В этом году мы уже стали свидетелями более 1700 смертей во время нынешней жары только в Испании и Португалии», — заявил Клюге.
По его словам, последствия изменения климата на планете нарастают год за годом. Клюге заявляет, что лесные пожары, которые стали уже привычны в южной Европе, в настоящее время происходят и далеко на севере, вплоть до Скандинавии. На этой неделе, по данным ВОЗ, пожары в Лондоне уничтожили 41 дом. Клюге утверждает, что нынешний аномально жаркий сезон «едва пройден наполовину».
«События этой недели еще раз указывают на острую потребность в общеевропейских действиях для эффективной борьбы с изменением климата — всеобъемлющим кризисом нашего времени, который угрожает как индивидуальному здоровью, так и самому существованию человечества», — заявил Ханс Клюге.
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