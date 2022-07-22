Банк России снизил ключевую ставку до 8% годовых
Россия и мир
Фото: Центральный Банк России/cbr.ru
Совет директоров Банка России 22 июля принял решение снизить ключевую ставку на 150 б.п., до 8,00% годовых.
Об этом говорится в сообщении регулятора.
«Текущие темпы прироста потребительских цен остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции. Это связано как с влиянием набора разовых факторов, так и со сдержанной динамикой потребительского спроса», — сообщает пресс-служба Банка России.
По прогнозу ЦБ, годовая инфляция снизится до 12–15% в 2022 году, 5–7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.
Об этом говорится в сообщении регулятора.
«Текущие темпы прироста потребительских цен остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции. Это связано как с влиянием набора разовых факторов, так и со сдержанной динамикой потребительского спроса», — сообщает пресс-служба Банка России.
По прогнозу ЦБ, годовая инфляция снизится до 12–15% в 2022 году, 5–7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.
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