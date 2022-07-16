Спасенную в Диксоне медведицу назвали Монеточкой и отпустили в естественную среду
Россия и мир
Фото: телеграм-канал Светланы Радионовой
Спасенную в Красноярском крае белую медведицу отпустили в естественную среду обитания, сообщает Норникель, специалисты которого помогали ветеринарам в спасательной операции.
«Молодую медведицу, названную Монеточкой, транспортировали на 60-100 км от Диксона в естественную среду, предварительно оставив запас рыбы на первое время, так как пока животное самостоятельно охотиться не сможет», — сообщили в компании.
По словам ветврача Московского зоопарка Михаила Альшинецкого, который накануне срочно вылетел на помощь пострадавшему зверю, самке около двух лет.
«Худая, немножко обезвоженная. Язык повреждён, но, скорее всего, восстановится, потому что основные мышцы не затронуты», — уточнил врач.
Напомним, на этой неделе вся страна наблюдала за историей спасения белого медведя (который оказался медведицей). Специалистам удалось вытащить жестяную банку из пасти животного.
«Молодую медведицу, названную Монеточкой, транспортировали на 60-100 км от Диксона в естественную среду, предварительно оставив запас рыбы на первое время, так как пока животное самостоятельно охотиться не сможет», — сообщили в компании.
По словам ветврача Московского зоопарка Михаила Альшинецкого, который накануне срочно вылетел на помощь пострадавшему зверю, самке около двух лет.
«Худая, немножко обезвоженная. Язык повреждён, но, скорее всего, восстановится, потому что основные мышцы не затронуты», — уточнил врач.
Напомним, на этой неделе вся страна наблюдала за историей спасения белого медведя (который оказался медведицей). Специалистам удалось вытащить жестяную банку из пасти животного.
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