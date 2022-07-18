Президентом Индии во второй раз стала женщина

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

Драупади Мурму, кандидат от правящего в Индии Национального Демократического Альянса, избрана на пост президента страны. Об этом говорится в сообщении счетной комиссии.Мурму набрала 64% голосов выборщиков против 36%, набранных ее соперником Яшвантом Синхой.Избранный президент Мурму родилась в 1958 году в штате Одиша в племени сантал. Политикой она занялась в 1997 году, до этого работала преподавателем. В 2015 году стала губернатором штата Джаркханд.Мурму — вторая женщина-президент в Индии (в 2007 году президентом была избрана Пратибхи Патил) и первая женщина из числа племенных народов на посту главы государства.«Драупади Мурму посвятила свою жизнь служению обществу и расширению прав и возможностей бедных, угнетенных и маргинализированных. Она имеет богатый административный опыт и была выдающимся губернатором. Я уверен, что она станет великим президентом нашей страны», — ранее сообщал в соцсетях премьер-министр Индии Нарендра Моди.Президент Индии является главой государства и верховным главнокомандующим вооруженных сил страны.