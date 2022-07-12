Детский омбудсмен сообщил, что детей с острова Валаам в Карелии эвакуировали
Россия и мир
Архивный снимок. Фото: ГУ МЧС по республике Карелия/10.mchs.gov.ru
Группу из 20-ти детей и сопровождающих вывезли с острова Валаам, где они ожидали эвакуации. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщил детский омбудсмен Карелии Геннадий Сараев.
«Вывезли, разместят в Центре помощи детям в Сортавала до прибытия представителя от ХМАО, откуда и поедут домой», — сказал омбудсмен.
Напомним, в Карелии «Союз морских пехотинцев» организовал водный поход на шлюпках для 20-ти детей, несмотря на штормовое предупреждение. Возбуждено уголовное дело.
Сообщалось, что группа будет эвакуирована с острова, когда на Ладожском озере прекратится шторм.
«Вывезли, разместят в Центре помощи детям в Сортавала до прибытия представителя от ХМАО, откуда и поедут домой», — сказал омбудсмен.
Напомним, в Карелии «Союз морских пехотинцев» организовал водный поход на шлюпках для 20-ти детей, несмотря на штормовое предупреждение. Возбуждено уголовное дело.
Сообщалось, что группа будет эвакуирована с острова, когда на Ладожском озере прекратится шторм.
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