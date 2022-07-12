В Карелии «Союз морских пехотинцев» организовал водный поход для детей в шторм, возбуждено уголовное дело
Россия и мир
Архивный снимок. Фото: ГУ МЧС по республике Карелия/10.mchs.gov.ru
В Карелии «Союз морских пехотинцев» организовал водный поход на шлюпках для 20-ти детей, несмотря на штормовое предупреждение. Возбуждено уголовное дело. Сейчас дети ждут эвакуации на острове Валаам.
По данным прокуратуры, шлюпочный поход по Ладожскому озеру был организован региональной общественной организацией «Союз морских пехотинцев» Ханты-Мансийского автономного округа – Югра. Группу из 20-ти детей сопровождают четверо взрослых, в том числе руководитель общественной организации.
«Когда группа оказалась в Лахденпохском районе, местный прокурор оперативно сделал им предупреждение о том, что маломерным судам находиться в открытой воде опасно. Им следовало идти только вдоль побережья, но каким-то образом группа всё же оказалась на острове Валаам», — рассказал «Вечерним ведомостям» детский омбудсмен Карелии Геннадий Сараев.
Руководитель похода проигнорировал предостережение прокуратуры Лахденпохского района, а также нарушил Правила пользования маломерными судами на водных объектах, сообщили в карельской прокуратуре. «Руководитель похода осуществил выход группы в Ладожское озеро по направлению к о. Валаам при том, что маломерные суда имели разрешенное удаление от укрытия (от берега) 3 км с высотой волны 0,75 метров, чем подверг угрозе жизнь и здоровье несовершеннолетних», — говорится в сообщении ведомства.
По данным МЧС, для небольших судов высота волны 0,75 метра является опасной, а движение на маломерном судне в штормовую погоду относится к аварийной ситуации.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Ход расследования по указанию председателя СК Бастрыкина поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.
По словам детского омбудсмена, сейчас группа находится на острове Валаам. Они будут эвакуированы, когда закончится шторм на Ладожском озере. «Детей ждут в городе Сортавала, в общежитии техникума для них подготовлены места и горячее питание», — уточнил Геннадий Сараев.
Об организаторе похода. На сайте региональной общественной организации «Союз морских пехотинцев» сообщается, что они проводят занятия для детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет. Детей учат основам военно-морского дела, огневой и строевой подготовке, альпинизму, рукопашному бою и т.д. Также сообщается, что для детей организовано «духовное воспитание», изучение уголовного кодекса, «дальние походы, марш броски и разные испытания». Отмечается, что все преподаватели имеют профессиональное образование и большой опыт работы с детьми и «прекрасно подготовят детей к поступлению в высшее военное морское учебное заведение и к жизни в целом».
По данным ЕГРЮЛ, общественную организацию «Союз морских пехотинцев» Ханты-Мансийского автономного округа - Югры возглавляет Вышкурцев Руслан Анатольевич, человек с таким же именем, отчеством и фамилией отмечен в списке преподавателей на сайте Союза. На странице Руслана Вышкурцева во ВКонтакте в графе «образование» указан ННУ (бывш. НГУ) им. Сухомлинского (Николаевский национальный университет, Украина), заочное отделение института педагогического образования.
Также на его странице месяц назад была опубликована информация о предстоящем «дальнем шлюпочном походе» по маршруту Санкт-Петербург — Ладожское озеро (более 970 км). В посте сообщается, что «Союз морских пехотинцев в 13 раз отправляется в поход, и в четвёртый раз выигрывает "Президентский грант"».
Напомним, 18 июня 2016 года в Карелии произошла трагедия на Сямозере. Группа из 47 детей и нескольких инструкторов на лодках попала в шторм. Погибли четырнадцать детей.
По данным прокуратуры, шлюпочный поход по Ладожскому озеру был организован региональной общественной организацией «Союз морских пехотинцев» Ханты-Мансийского автономного округа – Югра. Группу из 20-ти детей сопровождают четверо взрослых, в том числе руководитель общественной организации.
«Когда группа оказалась в Лахденпохском районе, местный прокурор оперативно сделал им предупреждение о том, что маломерным судам находиться в открытой воде опасно. Им следовало идти только вдоль побережья, но каким-то образом группа всё же оказалась на острове Валаам», — рассказал «Вечерним ведомостям» детский омбудсмен Карелии Геннадий Сараев.
Руководитель похода проигнорировал предостережение прокуратуры Лахденпохского района, а также нарушил Правила пользования маломерными судами на водных объектах, сообщили в карельской прокуратуре. «Руководитель похода осуществил выход группы в Ладожское озеро по направлению к о. Валаам при том, что маломерные суда имели разрешенное удаление от укрытия (от берега) 3 км с высотой волны 0,75 метров, чем подверг угрозе жизнь и здоровье несовершеннолетних», — говорится в сообщении ведомства.
По данным МЧС, для небольших судов высота волны 0,75 метра является опасной, а движение на маломерном судне в штормовую погоду относится к аварийной ситуации.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Ход расследования по указанию председателя СК Бастрыкина поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.
По словам детского омбудсмена, сейчас группа находится на острове Валаам. Они будут эвакуированы, когда закончится шторм на Ладожском озере. «Детей ждут в городе Сортавала, в общежитии техникума для них подготовлены места и горячее питание», — уточнил Геннадий Сараев.
Об организаторе похода. На сайте региональной общественной организации «Союз морских пехотинцев» сообщается, что они проводят занятия для детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет. Детей учат основам военно-морского дела, огневой и строевой подготовке, альпинизму, рукопашному бою и т.д. Также сообщается, что для детей организовано «духовное воспитание», изучение уголовного кодекса, «дальние походы, марш броски и разные испытания». Отмечается, что все преподаватели имеют профессиональное образование и большой опыт работы с детьми и «прекрасно подготовят детей к поступлению в высшее военное морское учебное заведение и к жизни в целом».
По данным ЕГРЮЛ, общественную организацию «Союз морских пехотинцев» Ханты-Мансийского автономного округа - Югры возглавляет Вышкурцев Руслан Анатольевич, человек с таким же именем, отчеством и фамилией отмечен в списке преподавателей на сайте Союза. На странице Руслана Вышкурцева во ВКонтакте в графе «образование» указан ННУ (бывш. НГУ) им. Сухомлинского (Николаевский национальный университет, Украина), заочное отделение института педагогического образования.
Также на его странице месяц назад была опубликована информация о предстоящем «дальнем шлюпочном походе» по маршруту Санкт-Петербург — Ладожское озеро (более 970 км). В посте сообщается, что «Союз морских пехотинцев в 13 раз отправляется в поход, и в четвёртый раз выигрывает "Президентский грант"».
Напомним, 18 июня 2016 года в Карелии произошла трагедия на Сямозере. Группа из 47 детей и нескольких инструкторов на лодках попала в шторм. Погибли четырнадцать детей.
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