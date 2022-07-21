Совет ЕС утвердил седьмой пакет санкций против РФ
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в своих соцсетях сообщила, что Совет ЕС утвердил седьмой пакет санкций.
«Страны-члены утвердили наши усиленные и продлённые санкции против Кремля. Я приветствую это», — написала она.
По ее словам, это решение «посылает сильный сигнал Москве». «Мы будем поддерживать высокое давление столько, сколько потребуется», — отметила глава ЕК.
Санкции включают частичный запрет на золото, новые меры экспортного контроля, заморозку активов Сбербанка. Санкции предполагаются также в отношении 50 новых физических и юридических лиц.
«Страны-члены утвердили наши усиленные и продлённые санкции против Кремля. Я приветствую это», — написала она.
По ее словам, это решение «посылает сильный сигнал Москве». «Мы будем поддерживать высокое давление столько, сколько потребуется», — отметила глава ЕК.
Санкции включают частичный запрет на золото, новые меры экспортного контроля, заморозку активов Сбербанка. Санкции предполагаются также в отношении 50 новых физических и юридических лиц.
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