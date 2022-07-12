Премьер-министр Италии Марио Драги вновь подал в отставку
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Премьер-министр Италии Марио Драги вновь подал в отставку.
Президент Серджо Маттарелла удовлетворил его ходатайство, сообщают итальянские СМИ.
Сообщается, что премьер-министр формально покинул свой пост. Президент принял его отставку и заявил, что Драги временно останется во главе правительства в качестве и.о. премьера.
На прошлой неделе Драги уже подавал в отставку, однако президент ее не принял. Свой пост премьер решил покинуть после того, как «Движение 5 звезд», входящее в правящую коалицию, отказалось принять участие в голосовании о доверии правительству в верхней палате итальянского парламента. Движение вышло из парламентского большинства, после чего Драги объявил об отставке, так как, по его словам, не видит своего правительства без этого политического объединения.
Новое голосование о доверии Совету министров состоялось в сенате 20 июля. Большинство высказалось в поддержку правительства, однако «Движение 5 звезд», а также «Вперед, Италия» и «Лига» голосовать не стали.
По данным итальянских СМИ, ранее у лидера партии «Движение 5 звезд» Джузеппе Конте возникли разногласия с Драги по вопросу военной помощи Украине.
Предполагается, что этой осенью в Италии пройдут досрочные выборы.
Президент Серджо Маттарелла удовлетворил его ходатайство, сообщают итальянские СМИ.
Сообщается, что премьер-министр формально покинул свой пост. Президент принял его отставку и заявил, что Драги временно останется во главе правительства в качестве и.о. премьера.
На прошлой неделе Драги уже подавал в отставку, однако президент ее не принял. Свой пост премьер решил покинуть после того, как «Движение 5 звезд», входящее в правящую коалицию, отказалось принять участие в голосовании о доверии правительству в верхней палате итальянского парламента. Движение вышло из парламентского большинства, после чего Драги объявил об отставке, так как, по его словам, не видит своего правительства без этого политического объединения.
Новое голосование о доверии Совету министров состоялось в сенате 20 июля. Большинство высказалось в поддержку правительства, однако «Движение 5 звезд», а также «Вперед, Италия» и «Лига» голосовать не стали.
По данным итальянских СМИ, ранее у лидера партии «Движение 5 звезд» Джузеппе Конте возникли разногласия с Драги по вопросу военной помощи Украине.
Предполагается, что этой осенью в Италии пройдут досрочные выборы.
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