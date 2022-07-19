В Москве с вертолета тушили крупный пожар в девятиэтажке, 400 человек были эвакуированы
Россия и мир
Фото: ГУ МЧС по г. Москве/moscow.mchs.gov.ru
В Москве в ночь на четверг 21 июля несколько часов тушили крупный пожар в жилом девятиэтажном доме на Ленинском проспекте.
По данным МЧС, сообщение о пожаре поступило в 23:07, возгорание произошло на кровле дома. Около 400 жильцов были эвакуированы. Также был спасен один человек, который находился в лифте.
Площадь пожара составила около 1000 кв. метров, для тушения были привлечены более 140 человек и 44 единицы техники, а также вертолет Московского авиационного центра, который произвел 9 сбросов воды.
Очевидцы в соцсетях сообщали, что для расчистки территории от припаркованных машин был срочно вызван эвакуатор, так как техника не могла подобраться к горящему зданию.
Пожар удалось ликвидировать к 3:18 ночи. Официальных сведений о пострадавших нет.
По данным МЧС, сообщение о пожаре поступило в 23:07, возгорание произошло на кровле дома. Около 400 жильцов были эвакуированы. Также был спасен один человек, который находился в лифте.
Площадь пожара составила около 1000 кв. метров, для тушения были привлечены более 140 человек и 44 единицы техники, а также вертолет Московского авиационного центра, который произвел 9 сбросов воды.
Очевидцы в соцсетях сообщали, что для расчистки территории от припаркованных машин был срочно вызван эвакуатор, так как техника не могла подобраться к горящему зданию.
Пожар удалось ликвидировать к 3:18 ночи. Официальных сведений о пострадавших нет.
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