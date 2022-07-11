Губернатор Белгородской области: в результате обстрела села погиб местный житель
Россия и мир
Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате очередного обстрела погиб местный житель.
«Сегодня был произведен обстрел со стороны Украины наших сел Журавлёвка и Нехотеевка. По предварительным данным был зафиксирован прилет 5 снарядов. В Нехотеевке повреждены 4 жилых дома, посечены кровля, окна, забор и сельский клуб. Погиб местный житель 1958 г.р. Обстоятельства его нахождения в селе, которое было расселено в конце мая, выясняются», — написал Гладков.
По его словам, больше месяца назад с территории переселили всех жителей.
«По с. Журавлевка — видимых повреждений нет, обследование продолжается. Все подробности сообщу позже», — сообщил глава региона.
«Сегодня был произведен обстрел со стороны Украины наших сел Журавлёвка и Нехотеевка. По предварительным данным был зафиксирован прилет 5 снарядов. В Нехотеевке повреждены 4 жилых дома, посечены кровля, окна, забор и сельский клуб. Погиб местный житель 1958 г.р. Обстоятельства его нахождения в селе, которое было расселено в конце мая, выясняются», — написал Гладков.
По его словам, больше месяца назад с территории переселили всех жителей.
«По с. Журавлевка — видимых повреждений нет, обследование продолжается. Все подробности сообщу позже», — сообщил глава региона.
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