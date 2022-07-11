В Калининграде адвокат процитировала подзащитных и тоже получила штраф за «дискредитацию ВС»

16.46 Среда, 20 июля 2022
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Калининграде адвокат Мария Бонцлер в ходе судебного заседания процитировала своих подзащитных, которых привлекли к ответственности за «дискредитацию армии». После этого ее тоже оштрафовали за публичную «дискредитацию вооруженных сил», сообщает pravo.ru.

Адвокат представляла интересы 45 жителей Калининграда. В марте она участвовала в рассмотрении таких дел в суде, позднее протоколы заседаний суд передал в полицию.

Адвокату вменили в вину, в числе прочего, её ответ на вопрос судьи о действиях России на Украине. Бонцлер считает, что вопрос был провокационным. По ее словам, в целом озвученные ею утверждения принадлежали ее подзащитным, и адвокат доносила до суда их позицию.

В Адвокатской палате Калининградской области заявили, что привлечение адвоката к ответственности в данном случае напрямую противоречит закону «Об адвокатуре» и направили свою позицию в суд. Однако суд все равно оштрафовал адвоката на 30 000 руб. по каждому из двух протоколов по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП.

Бонцлер обжаловала решение в Калининградский областной суд.

Как сообщает «Адвокатская газета», президент АП Калининградской области Евгений Галактионов считает, что прецедент ставит под удар права самих правозащитников. «Нигде в законе не написано, что адвокат не вправе повторять утверждения своего доверителя при представлении его интересов в суде. Привлечение Марии Бонцлер к административной ответственности считаю незаконным, поскольку суд — не тот орган, где данная информация является распространением дискредитирующих сведений, а ст. 18 Закона об адвокатуре установлен иммунитет адвоката от ответственности за выраженное мнение при осуществлении адвокатской деятельности», — цитирует Галактионова издание.

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Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
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