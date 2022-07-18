В Алтайском крае опрокинулся автобус с детьми, четыре ребенка получили травмы
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В среду 20 июля в Алтайском крае опрокинулся автобус с детьми, сообщают местные СМИ со ссылкой на очевидцев.
В региональной прокуратуре сообщили, что в Солонешенском районе произошел «съезд с трассы» автобуса, перевозившего 34 несовершеннолетних. «По предварительной информации травмы получили 4 ребенка, им потребовалась медицинская помощь. Также травмы получил водитель транспортного средства», — сообщили в прокуратуре.
Проводится проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения при перевозке несовершеннолетних.
По данным местных СМИ, предположительно причиной аварии стало плохое самочувствие водителя.
В региональной прокуратуре сообщили, что в Солонешенском районе произошел «съезд с трассы» автобуса, перевозившего 34 несовершеннолетних. «По предварительной информации травмы получили 4 ребенка, им потребовалась медицинская помощь. Также травмы получил водитель транспортного средства», — сообщили в прокуратуре.
Проводится проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения при перевозке несовершеннолетних.
По данным местных СМИ, предположительно причиной аварии стало плохое самочувствие водителя.
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