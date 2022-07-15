В Якутии и Хабаровском крае впервые введен режим ЧС по упрощенному порядку
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
В Хабаровском крае и Республике Саха (Якутия) из-за лесных пожаров введен режим ЧС федерального уровня, сообщает официальный телеграм-канал Федерального агентства лесного хозяйства.
В этом году был принят упрощенный порядок введения такого режима.
«Режим чрезвычайной ситуации федерального значения впервые вводится на тех площадях, которые сейчас горят в Якутии и Хабаровском крае. В прошлом году из-за административных барьеров мы просто не имели право использовать федеральные силы в горящей Якутии, пока пожары не достигли нужных критериев», — прокомментировал министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.
По его словам, сейчас эти критерии значительно снижены, и регионы могут получить необходимую помощь вовремя, быстрее привлекать необходимые силы и средства для локализации и ликвидации лесных пожаров.
Между тем, по данным Рослесхоза, с начала года общая площадь лесных пожаров в Якутии и Хабаровском крае по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ниже в 3,2 раза, она составляет 603,4 тыс. га (1,9 млн га в 2021 году). Количество пожаров — ниже в 1,7 раза.
Накануне в региональном управлении Роспотребнадзора заявили, что в Якутске концентрация химических веществ в воздухе превышена сразу по трем показателям. Жители жалуются на густой смог и едкий запах гари.
В этом году был принят упрощенный порядок введения такого режима.
«Режим чрезвычайной ситуации федерального значения впервые вводится на тех площадях, которые сейчас горят в Якутии и Хабаровском крае. В прошлом году из-за административных барьеров мы просто не имели право использовать федеральные силы в горящей Якутии, пока пожары не достигли нужных критериев», — прокомментировал министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.
По его словам, сейчас эти критерии значительно снижены, и регионы могут получить необходимую помощь вовремя, быстрее привлекать необходимые силы и средства для локализации и ликвидации лесных пожаров.
Между тем, по данным Рослесхоза, с начала года общая площадь лесных пожаров в Якутии и Хабаровском крае по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ниже в 3,2 раза, она составляет 603,4 тыс. га (1,9 млн га в 2021 году). Количество пожаров — ниже в 1,7 раза.
Накануне в региональном управлении Роспотребнадзора заявили, что в Якутске концентрация химических веществ в воздухе превышена сразу по трем показателям. Жители жалуются на густой смог и едкий запах гари.
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