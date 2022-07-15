В Якутии и Хабаровском крае впервые введен режим ЧС по упрощенному порядку

09.57 Среда, 20 июля 2022
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
В Хабаровском крае и Республике Саха (Якутия) из-за лесных пожаров введен режим ЧС федерального уровня, сообщает официальный телеграм-канал Федерального агентства лесного хозяйства.

В этом году был принят упрощенный порядок введения такого режима.

«Режим чрезвычайной ситуации федерального значения впервые вводится на тех площадях, которые сейчас горят в Якутии и Хабаровском крае. В прошлом году из-за административных барьеров мы просто не имели право использовать федеральные силы в горящей Якутии, пока пожары не достигли нужных критериев», — прокомментировал министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.

По его словам, сейчас эти критерии значительно снижены, и регионы могут получить необходимую помощь вовремя, быстрее привлекать необходимые силы и средства для локализации и ликвидации лесных пожаров.

Между тем, по данным Рослесхоза, с начала года общая площадь лесных пожаров в Якутии и Хабаровском крае по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ниже в 3,2 раза, она составляет 603,4 тыс. га (1,9 млн га в 2021 году). Количество пожаров — ниже в 1,7 раза.

Накануне в региональном управлении Роспотребнадзора заявили, что в Якутске концентрация химических веществ в воздухе превышена сразу по трем показателям. Жители жалуются на густой смог и едкий запах гари.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
Похожие материалы
Три лесных пожара действуют в Свердловской области
15 июля 2022
Площадь лесных пожаров в Свердловской области сократилась до 37 га
14 июля 2022
На территории Свердловской области зафиксировали 3 лесных пожара
17 июля 2022
Три лесных пожара ликвидировали в Свердловской области
13 июля 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Сказочные киоскёры: как в Екатеринбурге не могут победить нелегальные торговые точки

Рассказываем, как власти борются с незаконными павильонами на примерах
Новости дня
  • Новости
    регионов
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
09:57 Во время тушения пожара в Екатеринбурге обнаружили тело девочки
09:24 При пожаре на Широкой речке в Екатеринбурге пострадал человек
21:03 У входа в Ельцин Центр появился большой ковёр из рекламных баннеров
20:33 Молодой житель Каменска-Уральского попадёт под суд за кражу мороженого
20:04 В больнице Красноуфимска врачи борются за здоровье маленького велосипедиста
19:33 Сад Нурова в Екатеринбурге собирает деньги на растения и крепкий берег
18:58 В ходе уличной драки житель Асбеста оказался в мусорном баке
18:28 Ельцин Центр познакомит екатеринбуржцев с площадью Коммунаров
17:50 В Свердловской области больше месяца ищут пропавшего мужчину
17:26 В Солнечном в Екатеринбурге перекроют две улицы
16:54 В свердловском селе не могут найти место для спортплощадки для гонок с препятствиями
16:26 От клещевого энцефалита в Свердловской области погиб человек
15:58 Художника, за публикацию стикеров которого оштрафовали «Вечерние ведомости», суд отправил на экспертизу в психбольницу
15:23 Свердловчан предупредили о сильных дождях, грозах и граде
14:55 В Екатеринбурге под реновацию отдадут еще пять площадок
14:24 В выходные в Свердловской области задержали 200 пьяных водителей
13:51 В Свердловской области подтвердили 169 новых случаев коронавируса
13:22 В Екатеринбурге велосипедистка сбила женщину на тротуаре
13:06 В Перми скорректируют график движения двух автобусов
12:54 Студенты Пермского Политеха создали цифровые двойники аппаратов нефтехимических производств
12:50 Свердловские власти обещают запустить экодома для сортировки мусора
12:50 Житель Прикамья понесет наказание за незаконное получение пособия по безработице
12:43 В Хохловке отметили День ремесленника
12:29 Центр Екатеринбурга перекроют из-за велозаезда и марафона «Европа – Азия»
11:55 В Свердловской области осудят сбившего насмерть пенсионера автомобилиста
Все новости
09:57 В Якутии и Хабаровском крае впервые введен режим ЧС по упрощенному порядку
18:29 Тамбовский суд поддержал освобождение онкобольного экс-авиадиспетчера, осужденного за «госизмену»
15:43 В СКР начали проверку по факту смерти ученого Колкера, который был арестован по делу о «госизмене»
14:51 В Казахстане Верховный суд полностью оправдал председателя Союза журналистов и его сына
13:31 Оперный певец из Северной Осетии осужден на 10 лет строгого режима за «призывы к экстремизму»
12:44 Брянский губернатор Богомаз сообщил об артобстреле села Новые Юрковичи
12:29 Роспотребнадзор: в Якутске концентрация химических веществ в воздухе превышена сразу по трем показателям
12:02 Оппозиция в Ереване начала акции протеста в поддержку арестованных сторонников
11:40 Верховный суд Беларуси прекратил деятельность независимых профсоюзов
10:52 Володин заявил о ненависти к инакомыслящим и желании «избавиться» от несогласных в Европе
09:59 В результате бунта в эквадорской тюрьме погибли 13 заключенных
18:10 РЖД: пассажирское сообщение между Россией и Таджикистаном возобновится с 30 августа
17:48 Суд в Санкт-Петербурге снова не принял дело Шевчука и отправил материалы в Уфу
17:06 H&M c 1 августа откроет магазины для финальных распродаж перед уходом из России
15:47 В Ленинградской области потерпел крушение вертолёт Ми-8 авиационной эскадрильи Росгвардии
15:00 Проректор Российской таможенной академии, обвиняемый по делу о наркотиках, покончил с собой в СИЗО
12:59 Шведская H&M окончательно уходит из России, магазины откроют для продажи остатков
12:07 В Уссурийске введен режим ЧС в связи с угрозой наводнения, людей эвакуируют
11:25 В Великобритании впервые ввели «красный» уровень опасности из-за жары: закрыты школы, не ходят поезда
10:21 Россия заняла 13-ое место в рейтинге стран Европы по доступности бензина
08:58 Губернатор Старовойт объяснил, почему в Глушковском районе слышны выстрелы
08:27 Стрельба в торговом центре в США: погибли три человека, двое ранены
18:06 Суд в Санкт-Петербурге снова зарегистрировал протокол на лидера ДДТ Шевчука
16:58 Президент Путин освободил Рогозина от должности главы «Роскосмоса»
16:36 Госдума на внеочередном заседании утвердила Мантурова в должности вице-премьера
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK