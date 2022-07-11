Роспотребнадзор: в Якутске концентрация химических веществ в воздухе превышена сразу по трем показателям
Россия и мир
Фото: Вечерние ведомости
Жители Якутска жалуются на густой смог и едкий запах гари. В региональном управлении Роспотребнадзора заявили, что концентрация химических веществ в воздухе превышена сразу по трем показателям.
«По результатам исследований выявлено превышение ПДК (предельно допустимой концентрации — прим. ред.) в г. Якутске по трем показателям: диоксида азота до 1,3 раз, взвешенных частиц PM-2,5 и PM-10 в 1,1 раз», — сообщили в ведомстве.
Лабораторный контроль начат с 18 июля в связи с лесными пожарами. Специалисты исследуют загрязнение воздуха и в других населенных пунктах региона.
Управление Роспотребнадзора напоминает жителям о мерах безопасности в случае задымления:
- как можно меньше находиться на открытом воздухе (особенно в жару);
- ограничить пребывание детей на игровых площадках;
- обильное питье, отказ от алкоголя;
- ограничить физические нагрузки;
- ежедневные влажные уборки;
- при сильной задымленности использовать средства защиты органов дыхания, которые рекомендуется увлажнять для усиления их действия.
«По результатам исследований выявлено превышение ПДК (предельно допустимой концентрации — прим. ред.) в г. Якутске по трем показателям: диоксида азота до 1,3 раз, взвешенных частиц PM-2,5 и PM-10 в 1,1 раз», — сообщили в ведомстве.
Лабораторный контроль начат с 18 июля в связи с лесными пожарами. Специалисты исследуют загрязнение воздуха и в других населенных пунктах региона.
Управление Роспотребнадзора напоминает жителям о мерах безопасности в случае задымления:
- как можно меньше находиться на открытом воздухе (особенно в жару);
- ограничить пребывание детей на игровых площадках;
- обильное питье, отказ от алкоголя;
- ограничить физические нагрузки;
- ежедневные влажные уборки;
- при сильной задымленности использовать средства защиты органов дыхания, которые рекомендуется увлажнять для усиления их действия.
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