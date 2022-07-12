Верховный суд Беларуси прекратил деятельность независимых профсоюзов
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
Верховный суд Беларуси вынес постановление о прекращении деятельности независимых профсоюзов, сообщает Генеральная прокуратура.
По искам генпрокурора Верховный Суд вынес решения о прекращении деятельности
- Свободного профсоюза Белорусского,
- Свободного профсоюза металлистов,
- Белорусского независимого профсоюза горняков, химиков, нефтепереработчиков, энергетиков, транспортников, строителей и других работников,
- Белорусского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности,
- Ассоциации профсоюзов «Белорусский конгресс демократических профсоюзов».
В генпрокуратуре сообщают, что «вместо защиты трудовых и социально-экономических прав членов профсоюзов, предотвращения незаконных забастовок, простоев, эскалации в обществе руководители и ряд членов указанных профсоюзов принимали активное участие в деструктивной деятельности, массовых мероприятиях, нарушающих общественный порядок, распространяли информационную продукцию экстремистского содержания».
«По всем фактам их противоправной деятельности возбуждены уголовные дела, а также приняты меры административного воздействия», — сообщают в ведомстве.
По искам генпрокурора Верховный Суд вынес решения о прекращении деятельности
- Свободного профсоюза Белорусского,
- Свободного профсоюза металлистов,
- Белорусского независимого профсоюза горняков, химиков, нефтепереработчиков, энергетиков, транспортников, строителей и других работников,
- Белорусского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности,
- Ассоциации профсоюзов «Белорусский конгресс демократических профсоюзов».
В генпрокуратуре сообщают, что «вместо защиты трудовых и социально-экономических прав членов профсоюзов, предотвращения незаконных забастовок, простоев, эскалации в обществе руководители и ряд членов указанных профсоюзов принимали активное участие в деструктивной деятельности, массовых мероприятиях, нарушающих общественный порядок, распространяли информационную продукцию экстремистского содержания».
«По всем фактам их противоправной деятельности возбуждены уголовные дела, а также приняты меры административного воздействия», — сообщают в ведомстве.
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