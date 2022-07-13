Володин заявил о ненависти к инакомыслящим и желании «избавиться» от несогласных в Европе
Россия и мир
Фото: Duma.gov.ru / CC BY 4.0
Спикер ГД Володин заявил, что в Европе вышли на «новый уровень деградации» — ненависть к инакомыслящим.
Об этом он сказал, комментируя слова главы МВД Эстонии.
«Глава МВД Эстонии предложил запретить владение оружием по национальному принципу — россиянам и белорусам. И добавил, что "следует заняться" эстонскими гражданами, "недружественно настроенными в отношении Эстонии и Украины, чьи мысли и идеи в условиях обострённой ситуации могут представлять угрозы". Никто из глав европейских государств, Европарламент, ПАСЕ, ОБСЕ не возмутились, не осудили эстонские власти за человеконенавистническую позицию», — написал Володин в телеграм-канале.
По его словам, «новый уровень деградации европейской политики – ненависть к собственным гражданам, инакомыслящим».
«О желании избавиться от несогласных говорится откровенно. Очевидно, в расчёте запугать своё население», — отметил спикер ГД.
Напомним, в начале апреля Володин написал пост о «предателях» в России, в том числе среди бюджетников, и о кадровых решениях, которые, по его мнению, должны быть предприняты.
Об этом он сказал, комментируя слова главы МВД Эстонии.
«Глава МВД Эстонии предложил запретить владение оружием по национальному принципу — россиянам и белорусам. И добавил, что "следует заняться" эстонскими гражданами, "недружественно настроенными в отношении Эстонии и Украины, чьи мысли и идеи в условиях обострённой ситуации могут представлять угрозы". Никто из глав европейских государств, Европарламент, ПАСЕ, ОБСЕ не возмутились, не осудили эстонские власти за человеконенавистническую позицию», — написал Володин в телеграм-канале.
По его словам, «новый уровень деградации европейской политики – ненависть к собственным гражданам, инакомыслящим».
«О желании избавиться от несогласных говорится откровенно. Очевидно, в расчёте запугать своё население», — отметил спикер ГД.
Напомним, в начале апреля Володин написал пост о «предателях» в России, в том числе среди бюджетников, и о кадровых решениях, которые, по его мнению, должны быть предприняты.
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