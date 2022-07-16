В результате бунта в эквадорской тюрьме погибли 13 заключенных
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В тюрьме Беллависта в провинции Санто-Доминго-де-лос-Тсачилас в Эквадоре произошел бунт и массовая драка, в результате чего погибли 13 заключенных, двое получили ранения. Об этом сообщает газета El Universo со ссылкой на прокуратуру и местные власти.
Причины бойни выясняют правоохранительные органы.
Это уже вторая массовая драка в тюрьме Беллависта в этом году. В мае в результате бунта погибли 44 заключенных. Власти связали инцидент с конфликтом между группировками, который возник после перевода в тюрьму одного из лидеров банд. После осмотра в тюрьме было обнаружено оружие — пять винтовок, 11 пистолетов, 4 гранаты, 7 самодельных взрывных устройств и множество патронов.
После случившегося 153 заключенных, в том числе шесть лидеров группировок, были переведены в разные тюрьмы страны, пишет издание. Также в местном МВД сообщали, что полиция пресекла побег из тюрьмы большой группы осужденных.
После случившегося муниципалитет обратился к правительству с призывом объявить в городе чрезвычайное положение.
Причины бойни выясняют правоохранительные органы.
Это уже вторая массовая драка в тюрьме Беллависта в этом году. В мае в результате бунта погибли 44 заключенных. Власти связали инцидент с конфликтом между группировками, который возник после перевода в тюрьму одного из лидеров банд. После осмотра в тюрьме было обнаружено оружие — пять винтовок, 11 пистолетов, 4 гранаты, 7 самодельных взрывных устройств и множество патронов.
После случившегося 153 заключенных, в том числе шесть лидеров группировок, были переведены в разные тюрьмы страны, пишет издание. Также в местном МВД сообщали, что полиция пресекла побег из тюрьмы большой группы осужденных.
После случившегося муниципалитет обратился к правительству с призывом объявить в городе чрезвычайное положение.
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