Россия заняла 13-ое место в рейтинге стран Европы по доступности бензина
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
Россия на 13-м месте в рейтинге стран Европы по доступности бензина, пишут РИА новости со ссылкой на исследование РИА Рейтинг.
В исследовании учитывалось количество топлива в литрах, которое могут приобрести жители на свои среднемесячные зарплаты.
В первую тройку вошли Люксембург, Великобритания и Нидерланды. На последнем месте — Румыния.
Люксембург занял первое место с большим отрывом. Здесь средняя цена 95-го бензина в пересчете на рубли — 120,8 рубля за литр, на среднюю зарплату жители могут купить более 2030 литров топлива.
В Великобритании, занявшей второе место, средняя стоимость 95-го бензина — 143,7 рубля за литр, жители страны могут приобрести на свою среднюю зарплату 1459 литров.
В Нидерландах жители могут купить 1450 литров при стоимости бензина 148,3 рубля за литр.
Россия занимает 13-е место в рейтинге (между Казахстаном и Италией). Россияне могут на свою среднемесячную зарплату купить около 1057 литров бензина при его стоимости в 51,2 рубля за литр.
По данным рейтинга, самый дешевый 95-й бензин — в Казахстане (28,2 рубля), самый дорогой — в Финляндии (155 рублей).
В исследовании учитывалось количество топлива в литрах, которое могут приобрести жители на свои среднемесячные зарплаты.
В первую тройку вошли Люксембург, Великобритания и Нидерланды. На последнем месте — Румыния.
Люксембург занял первое место с большим отрывом. Здесь средняя цена 95-го бензина в пересчете на рубли — 120,8 рубля за литр, на среднюю зарплату жители могут купить более 2030 литров топлива.
В Великобритании, занявшей второе место, средняя стоимость 95-го бензина — 143,7 рубля за литр, жители страны могут приобрести на свою среднюю зарплату 1459 литров.
В Нидерландах жители могут купить 1450 литров при стоимости бензина 148,3 рубля за литр.
Россия занимает 13-е место в рейтинге (между Казахстаном и Италией). Россияне могут на свою среднемесячную зарплату купить около 1057 литров бензина при его стоимости в 51,2 рубля за литр.
По данным рейтинга, самый дешевый 95-й бензин — в Казахстане (28,2 рубля), самый дорогой — в Финляндии (155 рублей).
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».