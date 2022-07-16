Стрельба в торговом центре в США: погибли три человека, двое ранены

08.27 Понедельник, 18 июля 2022
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В США очередная стрельба, в воскресенье в торговом центре города Гринвуд (Индиана) стрелок открыл огонь на фудкорте. Погибли три человека, двое с ранениями госпитализированы, сообщает CNN со ссылкой на местную полицию.

По предварительным данным, преступник был застрелен одним из посетителей, у которого при себе было оружие.

Очевидцы сообщают, что слышали как минимум десять выстрелов.

Полиция полагает, что стрелок использовал длинноствольное ружье, при этом пока «правоохранительные органы не обнаружили никакого оружия с места происшествия», сообщает CNN. Между тем, по данным местных СМИ, стрелок при себе имел «несколько магазинов с патронами».

Мотивы преступника выясняются.

Reuters отмечает, что в этом году волна массовых убийств с применением огнестрельного оружия в общественных места возобновила ожесточенные споры о правилах обращения с оружием в США.

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Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
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