Президенты Туркменистана и Узбекистана договорились о расширении прав женщин
Россия и мир
Фото: Таисия Трынова/Вечерние ведомости
Президент Туркменистана Бердымухамедов и президент Узбекистана Мирзиёев договорились о расширении прав и возможностей женщин. Об этом говорится в их совместном заявлении, которое опубликовало государственное информагентство Туркменистана.
«Президенты Туркменистана и Узбекистана подтвердили приверженность поддержке гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин, играющих ключевую роль в деле обеспечения мира и согласия в обществе и полноценной реализации человеческого потенциала в соответствии с Целями устойчивого развития», — говорится в одном из пунктов заявления.
Также сообщается, что узбекская сторона поздравила туркменскую сторону с успешным проведением первого Диалога женщин стран Центральной Азии и России в Ашхабаде 13 мая 2022 года.
Совместное заявление президентов содержит ряд пунктов о двусторонних отношениях в политической, торгово-экономической, транспортно-коммуникационной и культурно-гуманитарной сферах.
Президент Туркменистана совершил первый государственный визит в Узбекистан 14–15 июля.
«Президенты Туркменистана и Узбекистана подтвердили приверженность поддержке гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин, играющих ключевую роль в деле обеспечения мира и согласия в обществе и полноценной реализации человеческого потенциала в соответствии с Целями устойчивого развития», — говорится в одном из пунктов заявления.
Также сообщается, что узбекская сторона поздравила туркменскую сторону с успешным проведением первого Диалога женщин стран Центральной Азии и России в Ашхабаде 13 мая 2022 года.
Совместное заявление президентов содержит ряд пунктов о двусторонних отношениях в политической, торгово-экономической, транспортно-коммуникационной и культурно-гуманитарной сферах.
Президент Туркменистана совершил первый государственный визит в Узбекистан 14–15 июля.
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