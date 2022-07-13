Генпрокуратура признала деятельность Bellingcat и The Insider* нежелательной на территории РФ
Россия и мир
Фото: телеграм-канал Генеральной прокуратуры РФ
Генпрокуратура признала нежелательной на территории РФ деятельность нескольких иностранных неправительственных организаций.
Речь идет о Bellingcat Ltd. (Великобритания), Stichting Bellingcat* (Нидерланды), The Insider **(Латвия) и «Институте правовой инициативы Центральной и Восточной Европы» (CEELI Institute) (Чехия), говорится в сообщении Генпрокуратуры.
«Установлено, что их деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации», — сообщает ведомство.
Информация направлена в Минюст для внесения в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ.
Bellingcat и Insider занимаются журналистскими расследованиями. Руководитель Bellingcat болгарский журналист Христо Грозев — один из авторов расследований о политике Навальном, который в начале года был включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
*Включен в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента
** Юридическое лицо «The Insider SIA», являющееся администратором доменного имени интернет-издания «The Insider», включено в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента
Речь идет о Bellingcat Ltd. (Великобритания), Stichting Bellingcat* (Нидерланды), The Insider **(Латвия) и «Институте правовой инициативы Центральной и Восточной Европы» (CEELI Institute) (Чехия), говорится в сообщении Генпрокуратуры.
«Установлено, что их деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации», — сообщает ведомство.
Информация направлена в Минюст для внесения в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ.
Bellingcat и Insider занимаются журналистскими расследованиями. Руководитель Bellingcat болгарский журналист Христо Грозев — один из авторов расследований о политике Навальном, который в начале года был включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
*Включен в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента
** Юридическое лицо «The Insider SIA», являющееся администратором доменного имени интернет-издания «The Insider», включено в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента
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