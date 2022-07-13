Белгородский губернатор: в Грайвороне на библиотеку сбросили взрывное устройство с квадрокоптера
Россия и мир
Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что на здание библиотеки в Грайвороне было сброшено взрывное устройство.
«Вчера поздно ночью в Грайвороне на здание библиотеки было сброшено с квадрокоптера самодельное взрывное устройство. Есть небольшие разрушения. Сейчас на месте работают следователи и оперативные службы. Смотрим ущерб, постараемся сегодня начать восстановительные работы», — сообщил губернатор. По его данным, пострадавших нет.
Грайворон — самый западный город области, расположен на границе с Украиной.
«Вчера поздно ночью в Грайвороне на здание библиотеки было сброшено с квадрокоптера самодельное взрывное устройство. Есть небольшие разрушения. Сейчас на месте работают следователи и оперативные службы. Смотрим ущерб, постараемся сегодня начать восстановительные работы», — сообщил губернатор. По его данным, пострадавших нет.
Грайворон — самый западный город области, расположен на границе с Украиной.
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