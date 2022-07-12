В БРИКС могут войти новые государства

16.38 Четверг, 14 июля 2022
Россия и мир
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В конце июня стать членами БРИКС выразили намерение Иран и Аргентина. Сейчас стало известно, что в объединение могут войти ещё несколько государств.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на неназванный высокопоставленный источник, осведомлённый с ходом процесса. По его словам, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман «‎серьезно настроен на вступление в БРИКС»‎. Кроме того, заявляется о потенциальном членстве Турции и Египта. Новые члены могут быть приняты в организацию уже на следующем саммите в 2023 году в ЮАР.

Организация БРИК была основана в июне 2006 года, в рамках Петербургского международного экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии, Китая. В 2011 году к БРИК присоединилась Южно-Африканская республика, и объединение стали называть БРИКС (английская аббревиатура BRICS созвучна со словом bricks — кирпичи, что по задумке должно символизировать стабильность и устойчивость будущей мировой экономики на основе нового объединения). Помимо саммитов, встречи проходят на уровне глав МИД, министров финансов.

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Владислав Постников © Вечерние ведомости
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