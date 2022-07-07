Минпромторг объявил о запуске программ льготного автокредитования и лизинга с бюджетом 20,7 млрд рублей
Россия и мир
Фото: Вечерние ведомости
Минпромторг РФ запускает программы стимулирования спроса на автомобили, сообщает пресс-служба министерства.
«Возобновляем реализацию в 2022 году программ стимулирования спроса на автомобили российского производства с общим бюджетом 20,7 млрд рублей», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточняют, что ведущие российские банки и лизинговые организации подтвердили готовность обеспечить запуск программ льготного автокредитования и льготного лизинга во второй половине июля 2022 г.
«По условиям программы льготного автокредитования субсидируемая из федерального бюджета скидка составит до 20% от стоимости автомобиля, а для автомобилей, реализуемых в субъектах ДФО – 25% для компенсации стоимости доставки автомобилей из европейской части России», — отметил Денис Мантуров.
Важное из сообщения министерства:
- в программах льготного автокредитования будут участвовать все модели УАЗ, LADA, ГАЗ (стоимостью до 2 млн руб), а также все электромобили марки Evolute, произведенные на заводе «Моторинвест» в Липецке;
- повышенная скидка на электромобили составит 35% (но не более 925 тыс. руб. на один электромобиль);
- производство электромобилей Evolute будет запущено в сентябре, в этом же месяце они поступят в продажу;
- базовая скидка по программе льготного лизинга составит 10% от стоимости автомобиля (но не более 500 тыс. руб.) и будет распространяться на все легковые, легкие коммерческие и грузовые автомобили российского производства марок УАЗ, LADA, ГАЗ, КАМАЗ, УРАЛ.
«Возобновляем реализацию в 2022 году программ стимулирования спроса на автомобили российского производства с общим бюджетом 20,7 млрд рублей», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточняют, что ведущие российские банки и лизинговые организации подтвердили готовность обеспечить запуск программ льготного автокредитования и льготного лизинга во второй половине июля 2022 г.
«По условиям программы льготного автокредитования субсидируемая из федерального бюджета скидка составит до 20% от стоимости автомобиля, а для автомобилей, реализуемых в субъектах ДФО – 25% для компенсации стоимости доставки автомобилей из европейской части России», — отметил Денис Мантуров.
Важное из сообщения министерства:
- в программах льготного автокредитования будут участвовать все модели УАЗ, LADA, ГАЗ (стоимостью до 2 млн руб), а также все электромобили марки Evolute, произведенные на заводе «Моторинвест» в Липецке;
- повышенная скидка на электромобили составит 35% (но не более 925 тыс. руб. на один электромобиль);
- производство электромобилей Evolute будет запущено в сентябре, в этом же месяце они поступят в продажу;
- базовая скидка по программе льготного лизинга составит 10% от стоимости автомобиля (но не более 500 тыс. руб.) и будет распространяться на все легковые, легкие коммерческие и грузовые автомобили российского производства марок УАЗ, LADA, ГАЗ, КАМАЗ, УРАЛ.
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