Смоленские сотрудники «скорой» добились перерасчета зарплаты после «итальянской» забастовки
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Фельдшеры «скорой» Дорогобужской ЦРБ добились перерасчета зарплаты после «итальянской» забастовки, которую они объявили в начале июня. Об этом сообщает профсоюз медработников «Действие».
После того, как медики начали борьбу за свои трудовые права, в больнице провели проверку, которая длилась месяц. По данным профсоюза, Государственная инспекция труда вместе с прокуратурой выявила ряд нарушений, которые «существенно снижали размер зарплаты фельдшеров и водителей скорой помощи».
Коллективу удалось добиться нескольких изменений:
- сделан перерасчет зарплаты за первое полугодие;
- пресечены принудительные переводы фельдшеров бригад СМП на должности диспетчеров;
- присоединение районных служб скорой помощи к областной ССМП в Смоленске будет ускорено (это позволит повысить должностные оклады).
12 июля сотрудники получили расчетные листки, в которых появилась строка «перерасчет заработной платы». Им начислили ранее незаконно удержанные суммы — от 9 до 13 тыс. руб., сообщили в профсоюзе.
«Дело в том, что из-за нехватки кадров сотрудники ОСМП часто привлекаются не только к работе по совместительству, но и в свои выходные дни (дни межсменного отдыха), которые должны оплачиваться не менее чем в двойном размере. При этом, как говорится в итогах проверки, "работникам ОСМП работа в выходные и праздничные дни начисляется исходя из оклада без учета стимулирующих и компенсационных выплат, что является нарушением ст. 153 Трудового кодекса"», — отмечают в профсоюзе.
Также несколько нарушений было выявлено в отношении водителей «скорых» — речь о продолжительности ежедневного отдыха, оплате сверхурочной работы и совместительстве.
Между тем, в профсоюзе отмечают, что решены не все проблемы, с которыми обращались медики. Например, остается открытым вопрос о низких окладах, который не попадает под «юрисдикцию» надзорных органов. «Гострудинспекция была вынуждена ограничиваться в своем ответе простой констатацией унизительно низкой величины окладов: врач СМП — 11 882 рублей, фельдшер СМП — 8 302 рубля, фельдшер по приему вызовов — 8 034 рублей, водитель автомобиля СМП — 7 089 рублей», — отмечают в профсоюзе.
Также в организации говорят, что пока не удается убедить чиновников в необходимости увеличить число бригад «скорой», чтобы успевать на все вызовы.
Напомним, в начале июня большинство фельдшеров отделения скорой помощи Дорогобужской ЦРБ объявили «итальянскую забастовку», они отказались от работы по совместительству в знак протеста против низких зарплат.
После того, как медики начали борьбу за свои трудовые права, в больнице провели проверку, которая длилась месяц. По данным профсоюза, Государственная инспекция труда вместе с прокуратурой выявила ряд нарушений, которые «существенно снижали размер зарплаты фельдшеров и водителей скорой помощи».
Коллективу удалось добиться нескольких изменений:
- сделан перерасчет зарплаты за первое полугодие;
- пресечены принудительные переводы фельдшеров бригад СМП на должности диспетчеров;
- присоединение районных служб скорой помощи к областной ССМП в Смоленске будет ускорено (это позволит повысить должностные оклады).
12 июля сотрудники получили расчетные листки, в которых появилась строка «перерасчет заработной платы». Им начислили ранее незаконно удержанные суммы — от 9 до 13 тыс. руб., сообщили в профсоюзе.
«Дело в том, что из-за нехватки кадров сотрудники ОСМП часто привлекаются не только к работе по совместительству, но и в свои выходные дни (дни межсменного отдыха), которые должны оплачиваться не менее чем в двойном размере. При этом, как говорится в итогах проверки, "работникам ОСМП работа в выходные и праздничные дни начисляется исходя из оклада без учета стимулирующих и компенсационных выплат, что является нарушением ст. 153 Трудового кодекса"», — отмечают в профсоюзе.
Также несколько нарушений было выявлено в отношении водителей «скорых» — речь о продолжительности ежедневного отдыха, оплате сверхурочной работы и совместительстве.
Между тем, в профсоюзе отмечают, что решены не все проблемы, с которыми обращались медики. Например, остается открытым вопрос о низких окладах, который не попадает под «юрисдикцию» надзорных органов. «Гострудинспекция была вынуждена ограничиваться в своем ответе простой констатацией унизительно низкой величины окладов: врач СМП — 11 882 рублей, фельдшер СМП — 8 302 рубля, фельдшер по приему вызовов — 8 034 рублей, водитель автомобиля СМП — 7 089 рублей», — отмечают в профсоюзе.
Также в организации говорят, что пока не удается убедить чиновников в необходимости увеличить число бригад «скорой», чтобы успевать на все вызовы.
Напомним, в начале июня большинство фельдшеров отделения скорой помощи Дорогобужской ЦРБ объявили «итальянскую забастовку», они отказались от работы по совместительству в знак протеста против низких зарплат.
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