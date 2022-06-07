В Смоленской области сотрудники «скорой» проводят «итальянскую забастовку» из-за низких зарплат
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Смоленской области сотрудники «Скорой помощи» объявили «итальянскую забастовку». Фельдшеры Дорогобужской ЦРБ отказались от работы по совместительству в знак протеста против низких зарплат. Об этом сообщает профсоюз медицинских работников «Действие».
Заявления об отказе от совместительства подали 21 из 25 фельдшеров ОСМП. «Основная проблема — крайне низкая зарплата: в расчете на 1 ставку у фельдшеров — 20-25 тыс. руб (в зависимости от категории), у водителей — 15-16 тыс. руб.», — отмечают в профсоюзе.
7 июня сотрудники «скорой» направили коллективное обращение в адрес федеральных и региональных властей, в том числе губернатору Смоленской области. В обращении медики заявляют, что вынуждены протестовать против низких зарплат, которые не соответствуют труду работников экстренной службы. «Чтобы хоть как-то свести концы с концами, многие из нас вынуждены работать свыше нормы рабочего времени (на 1,25 - 1,5 ставки), жертвуя своим здоровьем, временем на отдых и семейные обязанности», — пишут медики. Водители, как говорится в обращении, между сменами вынуждены подрабатывать в других местах. Кроме того, медики обращают внимание на то, что им не выплачивается надбавка за работу в сельской местности (там живут около 20% жителей обслуживаемого ими Дорогобужского района). Также сотрудники пишут, что на этом фоне полностью отсутствует приток новых кадров.
В профсоюзе уточняют, что акции протеста предшествовали попытки найти понимание у администрации больницы, «однако работодатель ответил на обращение работников отпиской, а на встрече с коллективом и представителями профсоюза заявил, что у больницы нет денег».
8 июня из-за нехватки фельдшеров выездных бригад по району дежурили две бригады вместо трёх, одна из машин простаивала. «Администрация больницы не пожелала привлечь недостающих медиков к работе на условиях выходного дня (ст. 153 ТК РФ), хотя информация о такой возможности была заранее доведена до главного врача», — сообщили в профсоюзе. Кроме того, возникли проблемы с составлением графика рабочих смен на июнь и июль.
По данным профсоюза, больницу должны посетить представители регионального депздрава и прокуратуры.
Напомним, ранее в Омске уволили фельдшера «Скорой помощи», которая писала в соцсетях о тяжелых условиях работы медиков. В региональном минздраве заявили, что ее уволили за нарушения и прогул. Фельдшер полагает, что ее «пытались выжить».
Заявления об отказе от совместительства подали 21 из 25 фельдшеров ОСМП. «Основная проблема — крайне низкая зарплата: в расчете на 1 ставку у фельдшеров — 20-25 тыс. руб (в зависимости от категории), у водителей — 15-16 тыс. руб.», — отмечают в профсоюзе.
7 июня сотрудники «скорой» направили коллективное обращение в адрес федеральных и региональных властей, в том числе губернатору Смоленской области. В обращении медики заявляют, что вынуждены протестовать против низких зарплат, которые не соответствуют труду работников экстренной службы. «Чтобы хоть как-то свести концы с концами, многие из нас вынуждены работать свыше нормы рабочего времени (на 1,25 - 1,5 ставки), жертвуя своим здоровьем, временем на отдых и семейные обязанности», — пишут медики. Водители, как говорится в обращении, между сменами вынуждены подрабатывать в других местах. Кроме того, медики обращают внимание на то, что им не выплачивается надбавка за работу в сельской местности (там живут около 20% жителей обслуживаемого ими Дорогобужского района). Также сотрудники пишут, что на этом фоне полностью отсутствует приток новых кадров.
В профсоюзе уточняют, что акции протеста предшествовали попытки найти понимание у администрации больницы, «однако работодатель ответил на обращение работников отпиской, а на встрече с коллективом и представителями профсоюза заявил, что у больницы нет денег».
8 июня из-за нехватки фельдшеров выездных бригад по району дежурили две бригады вместо трёх, одна из машин простаивала. «Администрация больницы не пожелала привлечь недостающих медиков к работе на условиях выходного дня (ст. 153 ТК РФ), хотя информация о такой возможности была заранее доведена до главного врача», — сообщили в профсоюзе. Кроме того, возникли проблемы с составлением графика рабочих смен на июнь и июль.
По данным профсоюза, больницу должны посетить представители регионального депздрава и прокуратуры.
Напомним, ранее в Омске уволили фельдшера «Скорой помощи», которая писала в соцсетях о тяжелых условиях работы медиков. В региональном минздраве заявили, что ее уволили за нарушения и прогул. Фельдшер полагает, что ее «пытались выжить».
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