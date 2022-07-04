Координатора ЛевСД Кавказского, который пришел к Басманному суду поддержать Яшина, увезли в полицию
Россия и мир
Фото: телеграм-канал Николая Кавказского
В Москве Николая Кавказского, координатора ЛевСД, увезли в полицию после того, как он пришел к Басманному суду поддержать Илью Яшина. Об этом Кавказский сообщил в телеграм-канале.
«Вместе с кандидаткой от Яблоко Миленой Беляковой в Басманном пришли как слушатели к Басманному суду, где сегодня должны избрать меру пресечения Илье Яшину. Примерно двадцать минут назад был задержан сотрудниками полиции, которые заявили что я участвовал в какой-то акции», — написал Кавказский.
Сейчас он находится в ОВД Красносельский, что ему вменяется, пока неизвестно.
Недавно Кавказского арестовывали на 10 суток.
Сегодня в Москве полиция начала задерживать людей у Басманного суда, где рассматривается дело депутата по Красносельскому району Ильи Яшина. Люди пришли поддержать политика. СМИ сообщали о задержании нескольких человек.
Ранее стало известно, что Яшина могут заключить под стражу до 12 сентября, ходатайство СК поступило в суд.
«Вместе с кандидаткой от Яблоко Миленой Беляковой в Басманном пришли как слушатели к Басманному суду, где сегодня должны избрать меру пресечения Илье Яшину. Примерно двадцать минут назад был задержан сотрудниками полиции, которые заявили что я участвовал в какой-то акции», — написал Кавказский.
Сейчас он находится в ОВД Красносельский, что ему вменяется, пока неизвестно.
Недавно Кавказского арестовывали на 10 суток.
Сегодня в Москве полиция начала задерживать людей у Басманного суда, где рассматривается дело депутата по Красносельскому району Ильи Яшина. Люди пришли поддержать политика. СМИ сообщали о задержании нескольких человек.
Ранее стало известно, что Яшина могут заключить под стражу до 12 сентября, ходатайство СК поступило в суд.
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