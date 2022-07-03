Минобороны Беларуси объявило о военных учениях в Гомельской области
Россия и мир
Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru
Минобороны Беларуси сообщило, что с 12 по 14 июля под руководством зампредседателя Гомельского областного исполнительного комитета проводится командно-штабное учение с территориальными войсками Жлобинского района.
Жлобинский район расположен в Гомельской области, которая на юге граничит с Украиной, на востоке — с Россией.
«В ходе учения отработаются следующие вопросы: охрана и оборона объекта территориальной обороны, несение службы на контрольно-пропускном пункте в ходе участия в выполнении мер военного положения», — сообщает официальный телеграм-канал министерства.
По данным ведомства, цель учения — «оценка готовности должностных лиц сформированных воинских частей территориальных войск выполнить учебно-боевые задачи, совершенствование навыков офицеров запаса в работе на пункте управления и в руководстве подчиненным личным составом при выполнении задач территориальной обороны».
Жлобинский район расположен в Гомельской области, которая на юге граничит с Украиной, на востоке — с Россией.
«В ходе учения отработаются следующие вопросы: охрана и оборона объекта территориальной обороны, несение службы на контрольно-пропускном пункте в ходе участия в выполнении мер военного положения», — сообщает официальный телеграм-канал министерства.
По данным ведомства, цель учения — «оценка готовности должностных лиц сформированных воинских частей территориальных войск выполнить учебно-боевые задачи, совершенствование навыков офицеров запаса в работе на пункте управления и в руководстве подчиненным личным составом при выполнении задач территориальной обороны».
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