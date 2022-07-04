Кузбасский горняк, пропавший 5 июля после обвала в шахте, найден живым
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Работник кузбасской шахты «Распадская-Коксовая», который считался пропавшим после обвала 5 июля, найден живым. Об этом сообщил глава Междуреченского городского округа Владимир Чернов.
«Жив! Сегодня ночью спасатели добрались до места, где при обрушении находился машинист буровой установки шахты «Распадская-Коксовая». Горняк травмирован, но жив! Его быстро доставили на поверхность и передали врачам», — написал Чернов в телеграм-канале.
В региональном Центре медицины катастроф сообщили, что найденный под завалами шахтер 1973 года рождения после осмотра был отправлен в медучреждение силами санавиации.
Горняк провел под завалами неделю. 5 июля на одном из участков шахты «Распадская-Коксовая» обрушилась горная порода. Пострадали двое работников, еще двое пропали без вести. Позже спасатели обнаружили тело одного из пропавших.
Региональная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности.
«Жив! Сегодня ночью спасатели добрались до места, где при обрушении находился машинист буровой установки шахты «Распадская-Коксовая». Горняк травмирован, но жив! Его быстро доставили на поверхность и передали врачам», — написал Чернов в телеграм-канале.
В региональном Центре медицины катастроф сообщили, что найденный под завалами шахтер 1973 года рождения после осмотра был отправлен в медучреждение силами санавиации.
Горняк провел под завалами неделю. 5 июля на одном из участков шахты «Распадская-Коксовая» обрушилась горная порода. Пострадали двое работников, еще двое пропали без вести. Позже спасатели обнаружили тело одного из пропавших.
Региональная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
На «Иннопром-2022» обсудят вопросы российско-казахстанского торгово-экономического сотрудничества
03 июля 2022
03 июля 2022
Жителей Свердловской области предупредили о смоге
08 июля 2022
08 июля 2022