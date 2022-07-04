Кузбасский горняк, пропавший 5 июля после обвала в шахте, найден живым

09.31 Вторник, 12 июля 2022
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Работник кузбасской шахты «Распадская-Коксовая», который считался пропавшим после обвала 5 июля, найден живым. Об этом сообщил глава Междуреченского городского округа Владимир Чернов.

«Жив! Сегодня ночью спасатели добрались до места, где при обрушении находился машинист буровой установки шахты «Распадская-Коксовая». Горняк травмирован, но жив! Его быстро доставили на поверхность и передали врачам», — написал Чернов в телеграм-канале.

В региональном Центре медицины катастроф сообщили, что найденный под завалами шахтер 1973 года рождения после осмотра был отправлен в медучреждение силами санавиации.

Горняк провел под завалами неделю. 5 июля на одном из участков шахты «Распадская-Коксовая» обрушилась горная порода. Пострадали двое работников, еще двое пропали без вести. Позже спасатели обнаружили тело одного из пропавших.

Региональная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности.

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Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
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