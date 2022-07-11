Глава Якутии сообщил, что на севшем на мель теплоходе пострадали его родственники
Россия и мир
Фото: телеграм-канал Айсена Николаева
Глава республики Саха (Якутия) Айсен Николаев сообщил, что на теплоходе, севшем на мель утром в понедельник, пострадали его родственники.
«Сегодня рано утром в трех километрах от села Графский Берег на реке Лене сел на мель теплоход «Метеор-235». Пострадали люди, в том числе и мои родственники. Моя сестра Аяна и работница теплохода, к огромному сожалению, получили тяжёлые травмы», — написал Николаев в телеграм-канале.
По его словам, пострадавшие были госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь.
«Сообщаю, что на борту теплохода ни меня, ни моей супруги и детей не было», — уточнил глава региона.
«Сегодня рано утром в трех километрах от села Графский Берег на реке Лене сел на мель теплоход «Метеор-235». Пострадали люди, в том числе и мои родственники. Моя сестра Аяна и работница теплохода, к огромному сожалению, получили тяжёлые травмы», — написал Николаев в телеграм-канале.
По его словам, пострадавшие были госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь.
«Сообщаю, что на борту теплохода ни меня, ни моей супруги и детей не было», — уточнил глава региона.
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