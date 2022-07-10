В парламент Беларуси внесли законопроект, ограничивающий выезд из страны для некоторых граждан

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

Некоторым гражданам Беларуси планируют ограничить выезд из страны. Рассмотреть соответствующий законопроект намерены во время осенней сессии парламента, пишут белорусские СМИ.Законопроект, вносящий изменения в закон «О порядке выезда из Республики Беларусь и въезда в Республику Беларусь граждан Республики Беларусь», был внесен правительством в парламент ещё 23 июня.По данным СМИ, выезд предлагается ограничить не только для тех, кто состоит на профилактическом учете в органах госбезопасности, но и тем, «чей выезд противоречит интересам национальной безопасности Республики Беларусь». При этом законопроект не уточняет, какие граждане и на каких основаниях могут попасть в эту категорию.Также нормы предлагают запретить выезд гражданам, «в отношении которых ведется административный процесс за совершение административных правонарушений против порядка управления, — в целях обеспечения исполнения постановления судьи о наложении административного взыскания в виде штрафа», следует из документа. Имеются в виду статьи КоАП о неповиновении законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий, нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий и т.п.Кроме того, законопроект предполагает, что сотрудникам силовых органов для выезда за пределы страны необходимо получить официальное разрешение руководства. При этом начальство может отказать в выезде «в целях обеспечения интересов национальной безопасности до прекращения обстоятельств, препятствующих их выезду». Согласование на выезд, в случае принятия законопроекта, придется получать «военнослужащим, сотрудникам гражданского персонала воинских формирований и военизированных организаций».