Экс-премьер Японии Синдзо Абэ скончался после покушения
Россия и мир
Фото: Вечерние ведомости
Синдзо Абэ, бывший премьер-министр Японии, скончался несколько минут назад после покушения на него 40-летнего жителя японского города Нары. По сообщениям японских и российских СМИ, медики пытались спасти Абэ переливанием крови.
Напомним, сегодня во время его уличного выступления в рамках предвыборной кампании в парламент в него выстрелил дважды из дробовика мужчина, которого сразу задержали.
Синдзо Абэ было 67 лет. Абэ занимал пост премьер-министра Японии в 2006—2007 и 2012—2020 годах, это самый продолжительный срок в этой должности в истории страны.
Напомним, сегодня во время его уличного выступления в рамках предвыборной кампании в парламент в него выстрелил дважды из дробовика мужчина, которого сразу задержали.
Синдзо Абэ было 67 лет. Абэ занимал пост премьер-министра Японии в 2006—2007 и 2012—2020 годах, это самый продолжительный срок в этой должности в истории страны.
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