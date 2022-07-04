Экс-премьер Японии Синдзо Абэ скончался после покушения

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Синдзо Абэ, бывший премьер-министр Японии, скончался несколько минут назад после покушения на него 40-летнего жителя японского города Нары. По сообщениям японских и российских СМИ, медики пытались спасти Абэ переливанием крови.Напомним, сегодня во время его уличного выступления в рамках предвыборной кампании в парламент в него выстрелил дважды из дробовика мужчина, которого сразу задержали.Синдзо Абэ было 67 лет. Абэ занимал пост премьер-министра Японии в 2006—2007 и 2012—2020 годах, это самый продолжительный срок в этой должности в истории страны.