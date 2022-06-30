На Камчатке вертолет со школьниками экстренно приземлился в котёл вулкана

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Сегодня вертолет со школьниками совершил экстренную посадку в кальдере (большой котёл) камчатского вулкана Узон. Об этом сообщают экстренные службы, информацию подтвердил губернатор края Владимир Солодов.По информации главы региона, дети из-за происшествия не пострадали, за ними отправлен другой борт. По его словам, инцидент произошел из-за неисправности вертолета, Солодов заявил, что после этого поручил проверить все авиасудна в регионе.