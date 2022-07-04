Сенаторам предложили вернуть уголовную статью за вредительство

«Когда смотришь на "успехи" наших ведомств в импортозамещении и других сферах, то статью о Вредительстве в Уголовный кодекс очень хотелось бы вернуть, это так», - написал Клишас в своей телеграм-канале.

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Сенатор Андрей Клишас написал в своем телеграм-канале, что ему поступило письмо от общественной организации Национальный антикоррупционный комитет с предложением вернуть в Уголовный кодекс РФ статью о вредительстве в отношении должностных лиц.В самом письме, подписанном председателем Н.А.К. и руководителем постоянной комиссии СПЧ Кириллом Кабановым, указано, что сегодня «фактически должностные лица, ответственные за недобросовестное выполнение своих обязанностей, повлекшее снижение обороноспособности страны, негативное влияние на внутренние промышленные и финансовые рынки, срыв государственного заказа, и т.д. и т.п., не могут быть привлечены к ответственности в случае отсутствия прямого материального ущерба».Сенатор Клишас отметил, что поддерживает эту инициативу.Напомним, в СССР была статья о вредительстве. Она подразумевала действие или бездействие, направленное на подрыв различных сфер деятельности государства с использованием должностного положения. В Кодексе, утвержденном в 1960 году, наказание по этой статье подразумевало от восьми до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. А до этого, в Кодексе 1926 года подобное было в самой известной статье УК – 58-ой. Эту статью еще называют «политической». В части седьмой этой статьи было о подрыве промышленности и других сфер жизнедеятельности государства, а наказание было такое же как за восстание – вплоть до расстрела.