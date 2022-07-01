Выдача кредитов в России впервые выросла почти на 70% за месяц

Анастасия Таначева © Вечерние ведомости

В июне 2022 года российские банки выдали населению кредиты на сумму 675,3 млрд руб. Это превышает результаты выдачи в мае на 69,8%, сообщает РБК со ссылкой на данные Frank RG.В июне банки одобрили 1,54 млн кредитов наличными на 349,6 млрд руб. Сопоставляя с маем этого года, беззалоговое кредитование выросло на 61,6% в количественном и на 78,7% в денежном выражении. Средний чек в этом сегменте также растёт: с самого низкого уровня в 166,5 тыс. руб. до июньских 227,4 тыс. руб. Однако пока он более чем на 25% меньше докризисного уровня.Что касается выдачи ипотеки, то она начала расти после двух месяцев снижения темпов. В июне банки одобрили ссуды на жилье на 251,5 млрд руб. Это на 78,5% превышает результат мая. Количество новых ипотечных договоров выросло на 87,1%, до 68,6 тыс. Для сравнения: в отдельные месяцы до начала кризиса ипотечные выдачи банков были близки или превышали 500 млрд руб.Автокредитование восстанавливается более медленными темпами: на 33,4% в денежном и на 24,6% в количественном выражении по сравнению с маем. В июне россияне взяли 39,2 тыс. ссуд на покупку машин на 51,7 млрд руб.Как отмечает директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин, в мае многие банки стали перезапускать кредитные программы, подстраивая их под нынешние условия. По его словам, участники рынка изменяли свои риск-политики и тарифы, что сказалось на выдачах в июне. Кроме того, продолжили падать ставки по кредитным продуктам.В результатах розницы в июне виден эффект отложенного спроса на фоне заградительных ставок марта—мая, говорит управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин. Однако он замечает, что темпы июня могут не являться показательными для прогноза будущей динамики.«Поддержку розничному кредитованию может обеспечить стабилизация валютного курса на относительно низком уровне: на этом фоне часть граждан может заинтересоваться приобретением товаров длительного пользования (бытовая техника, автомобили), [а также] ожидания роста цен в будущем, — рассуждает Доронкин. Он добавляет, что «граждане могут использовать краткосрочные депозиты в качестве первоначального взноса».При отсутствии новых шоков банковская розница может вернуться к темпам роста второй половины 2020 года, считает Бородулин. «Драйвером роста на фоне расширения льготных программ может стать ипотечное кредитование», — отмечает он.