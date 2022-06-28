Литва не согласится на «зелёные» коридоры для транзита грузов в Калининград
Россия и мир
Фото: корреспондент Вечерних ведомостей
Власти Литовской республики откажутся от установления «зелёных» коридоров на своей территории для транзита грузов в Калининградскую область РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление советника президента Литвы Асты Скайсгирите.
«Необходимо не только запрещение транзита грузов из санкционного списка, но контроль. Поэтому (...) мы подчёркиваем: не может быть и мысли о том, чтобы Литва не контролировала, что происходит на её территории», - сказала Скайсгирите.
Также чиновник добавила, что решения Вильнюса об ограничениях перевозок обоснованы общеевропейскими санкциями. Она также не приняла идею о переговорах с Москвой и заявила, что российские дипломаты должны решать этот вопрос с руководством Евросоюза.
4 июля глава Калининградской области Антон Алиханов заявил, что власти региона направили в Москву список ответных мер на запрет транзита через Литву.
«Необходимо не только запрещение транзита грузов из санкционного списка, но контроль. Поэтому (...) мы подчёркиваем: не может быть и мысли о том, чтобы Литва не контролировала, что происходит на её территории», - сказала Скайсгирите.
Также чиновник добавила, что решения Вильнюса об ограничениях перевозок обоснованы общеевропейскими санкциями. Она также не приняла идею о переговорах с Москвой и заявила, что российские дипломаты должны решать этот вопрос с руководством Евросоюза.
4 июля глава Калининградской области Антон Алиханов заявил, что власти региона направили в Москву список ответных мер на запрет транзита через Литву.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Жара вернется в Свердловскую область
04 июля 2022
04 июля 2022
Куйвашев заявил, что для новой школы на Уктусе в Екатеринбурге необходимо построить улицу Рощинскую
06 июля 2022
06 июля 2022