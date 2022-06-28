Литва не согласится на «зелёные» коридоры для транзита грузов в Калининград

15.03 Четверг, 7 июля 2022
Россия и мир
Фото: корреспондент Вечерних ведомостей
Власти Литовской республики откажутся от установления «зелёных» коридоров на своей территории для транзита грузов в Калининградскую область РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление советника президента Литвы Асты Скайсгирите.

«Необходимо не только запрещение транзита грузов из санкционного списка, но контроль. Поэтому (...) мы подчёркиваем: не может быть и мысли о том, чтобы Литва не контролировала, что происходит на её территории», - сказала Скайсгирите.

Также чиновник добавила, что решения Вильнюса об ограничениях перевозок обоснованы общеевропейскими санкциями. Она также не приняла идею о переговорах с Москвой и заявила, что российские дипломаты должны решать этот вопрос с руководством Евросоюза.

4 июля глава Калининградской области Антон Алиханов заявил, что власти региона направили в Москву список ответных мер на запрет транзита через Литву.

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Анастасия Таначева © Вечерние ведомости
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