Литва не согласится на «зелёные» коридоры для транзита грузов в Калининград

Анастасия Таначева © Вечерние ведомости

Власти Литовской республики откажутся от установления «зелёных» коридоров на своей территории для транзита грузов в Калининградскую область РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление советника президента Литвы Асты Скайсгирите.«Необходимо не только запрещение транзита грузов из санкционного списка, но контроль. Поэтому (...) мы подчёркиваем: не может быть и мысли о том, чтобы Литва не контролировала, что происходит на её территории», - сказала Скайсгирите.Также чиновник добавила, что решения Вильнюса об ограничениях перевозок обоснованы общеевропейскими санкциями. Она также не приняла идею о переговорах с Москвой и заявила, что российские дипломаты должны решать этот вопрос с руководством Евросоюза.4 июля глава Калининградской области Антон Алиханов заявил, что власти региона направили в Москву список ответных мер на запрет транзита через Литву.