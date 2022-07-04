На проекте «Сахалин-1» в 22 раза снизились объёмы добычи нефти

Анастасия Таначева © Вечерние ведомости

Добыча нефти на «Сахалине-1» сократилась до 10 тыс. баррелей в сутки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление заместителя председателя правительства РФ, полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.«Что касается проекта "Сахалин-1", то из-за введённых ограничений, по ряду причин, о которых мы тоже сегодня поговорим, добыча нефти на проекте сократилась в 22 раза - с 220 тыс. баррелей в сутки до 10 тыс. баррелей в сутки», - сказал Трутнев на совещании по вопросам реализации нефтегазовых проектов на территории Сахалинской области в Южно-Сахалинске.Он отметил, что сокращение добычи нефти скажется на состоянии экономики не только Сахалинской области, но и всего Дальнего Востока и Российской Федерации.«Недополучено будет в 2023 году до 38 млрд рублей. Это 26% от уровня собственных доходов региона в 2022 году», - сказал Трутнев.Из-за простоя возникают также ухудшаются характеристики месторождений, которые могут существенно повлиять на снижение коэффициента от нефтеотдачи. Как добавляет полпред, это означает, что большое количество нефти останется в пластах.Трутнев подчеркнул, что Сахалинская область - на первом месте по количеству средств бюджета на Дальнем Востоке. Это помогает решать проблемы и на территории островного региона. По его словам, Сахалин поддерживал развитие целого ряда других территорий Дальнего Востока.