С января 2022 года продажи антидепрессантов в России выросли на 66%
Россия и мир
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В январе — июне нынешнего года потребители купили 6 млн упаковок лекарств от депрессии, что в 1,5 раза превышает показатель за аналогичный период 2021 года. Рост продаж антидепрессантов за полугодие зафиксировано и в денежном выражении: увеличение на 87%, до 3,6 млрд руб. Это следует из подсчётов оператора системы цифровой маркировки «Честный знак» Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).
Как сообщает РБК со ссылкой на данные ЦРПТ, наибольшая динамика продаж — у препаратов с веществами сертралин (+ 113% в натуральном выражении), флуоксетин (+ 90%) и эсциталопрам (+ 79%).
Подобную тенденцию фиксирует и DSM Group, специализирующаяся на исследованиях фармацевтического рынка. По её подсчётам, включая госсегмент, было продано 7,5 млн упаковок антидепрессантов на 5,2 млрд руб., что соответственно на 52% и 77% больше, чем годом ранее. Основные продажи таких лекарственных средств шли в аптеках: почти 6,8 млн штук стоимостью 4,9 млрд руб.
Эксперты связывают увеличение спроса на антидепрессанты с политическими и экономическими событиями последних месяцев. По выражению директора по развитию аналитической компании RNC Pharma Николая Беспалова, «люди переживают за родственников и за своё будущее».
Кроме того, специалисты отмечают, что рост продаж антидепрессантов в значительной мере связан с ажиотажным спросом на них в марте 2022 года, когда потребители делали закупки впрок, опасаясь, что импортные лекарства возрастут в стоимости или их производители уйдут с российского рынка.
В марте мировые фармацевтические корпорации последовательно заявляли об изменениях работы на российском рынке. Некоторые из них ограничили поставки препаратов, не относящихся к категории жизненно важных.
По данным ЦРПТ, антидепрессанты чаще всего покупают жители Москвы (1,3 тыс. пачек на 10 тыс. человек за последний год), Московской области (1,1 тыс. пачек) и Санкт-Петербурга (1,2 тыс. пачек). Реже всего — в Ненецком автономном округе (141 пачка), Чеченской Республике (90 пачек) и Республике Тыва (59 пачек).
Как сообщает РБК со ссылкой на данные ЦРПТ, наибольшая динамика продаж — у препаратов с веществами сертралин (+ 113% в натуральном выражении), флуоксетин (+ 90%) и эсциталопрам (+ 79%).
Подобную тенденцию фиксирует и DSM Group, специализирующаяся на исследованиях фармацевтического рынка. По её подсчётам, включая госсегмент, было продано 7,5 млн упаковок антидепрессантов на 5,2 млрд руб., что соответственно на 52% и 77% больше, чем годом ранее. Основные продажи таких лекарственных средств шли в аптеках: почти 6,8 млн штук стоимостью 4,9 млрд руб.
Эксперты связывают увеличение спроса на антидепрессанты с политическими и экономическими событиями последних месяцев. По выражению директора по развитию аналитической компании RNC Pharma Николая Беспалова, «люди переживают за родственников и за своё будущее».
Кроме того, специалисты отмечают, что рост продаж антидепрессантов в значительной мере связан с ажиотажным спросом на них в марте 2022 года, когда потребители делали закупки впрок, опасаясь, что импортные лекарства возрастут в стоимости или их производители уйдут с российского рынка.
В марте мировые фармацевтические корпорации последовательно заявляли об изменениях работы на российском рынке. Некоторые из них ограничили поставки препаратов, не относящихся к категории жизненно важных.
По данным ЦРПТ, антидепрессанты чаще всего покупают жители Москвы (1,3 тыс. пачек на 10 тыс. человек за последний год), Московской области (1,1 тыс. пачек) и Санкт-Петербурга (1,2 тыс. пачек). Реже всего — в Ненецком автономном округе (141 пачка), Чеченской Республике (90 пачек) и Республике Тыва (59 пачек).
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