Президент РАН Александр Сергеев назвал зарплаты учёных в регионах несправедливыми
Россия и мир
Иллюстрация: Юлия Медведева
Глава Российской академии наук Александр Сергеев заявил, что учёные в регионах чувствуют несправедливость из-за разницы в размерах зарплат. По его словам, поручение президента РФ о повышении зарплат учёных до 200% от средней по региону не решило проблему. Такой информацией он поделился в интервью РБК.
При этом Сергеев отметил, что большинство российских институтов на самом деле ощутили возросшее финансирование, особенно в Москве, где такая надбавка значит «серьёзные деньги», но, к примеру, в Карачаево-Черкесии учёные всё ещё зарабатывают, по его мнению, не так много.
Президент РАН также заметил, что если представить коллектив, который ведёт совместные разработки, где часть работает из Москвы, а часть из Карачаево-Черкесии, то «есть несправедливость, которую учёные ощущают», хотя результаты у них могут быть одинаковые. Сергеев добавил, что Минобрнауки стремится сгладить эту ситуацию, однако на данный момент вопрос всё ещё не решён.
При этом Сергеев отметил, что большинство российских институтов на самом деле ощутили возросшее финансирование, особенно в Москве, где такая надбавка значит «серьёзные деньги», но, к примеру, в Карачаево-Черкесии учёные всё ещё зарабатывают, по его мнению, не так много.
Президент РАН также заметил, что если представить коллектив, который ведёт совместные разработки, где часть работает из Москвы, а часть из Карачаево-Черкесии, то «есть несправедливость, которую учёные ощущают», хотя результаты у них могут быть одинаковые. Сергеев добавил, что Минобрнауки стремится сгладить эту ситуацию, однако на данный момент вопрос всё ещё не решён.
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