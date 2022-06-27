Проректор Российской таможенной академии Керефов обвинен в сбыте наркотиков

Александр Григорян © Вечерние ведомости

Проректор Российской таможенной академии (РТА) Залим Керефов задержан по подозрению в сбыте наркотиков в крупном размере и стал фигурантом уголовного дела, сообщает «Интферфакс» с ссылкой на Следственный комитет. А сегодня ему предъявлено обвинение в сбыте.«Предъявлено обвинение проректору - директору центра информационных технологий ГКОУ ВО "Российская таможенная академия». Он обвиняется в незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере (п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ)", - цитирует «Интферфакс» представителя подмосковного главка Следственного комитета России Ольгу Врадий.Ранее указывалось, что во время обыска у проректора нашли несколько килограммов синтетических веществ. Источник агентства дополнил информацию, сказав, что Керефов «создал широкую сеть по сбыту <...> в которую вовлек в том числе курсантов академии».Кроме того, в Федеральной таможенной службе, сообщили, что сотрудники ФСБ и СК провели следственные мероприятия в рабочем кабинете проректора.Сейчас, по словам Ольги Врадий, проверяются и другие высокопоставленные сотрудники академии.