Песков опроверг сообщения об отказе Си Цзиньпина приехать в Россию

«Нет. Это не так. Это полностью не соответствует действительности. Дело в том, что определённые ограничения ковидные в Китае продолжаются, и это абсолютно нормально, и к этому нужно с пониманием относиться», - ответил Песков.

Александр Григорян © Вечерние ведомости

Информация о том, что лидер КНР отказался от того, чтобы посетить Россию, не соответствует действительности, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Об отказе ранее сообщила японская газета Yomiuri со ссылкой на источники. По данным издания, Си Цзиньпин заявил, что посетить Россию будет сложно из-за антикоронавирусных мер. В связи с этим Пескова спросили, действительно ли лидер КНР ответил отказом.Японская газета Yomiuri сообщила об отказе ранее, ссылаясь на источники. Издание утверждало, что Си Цзиньпин не приедет в Россию из-за противоковидных ограничений. В связи с этим журналисты спросили пресс-секретаря президента, правда ли председатель КНР отказался от визита.