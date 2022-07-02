Песков опроверг сообщения об отказе Си Цзиньпина приехать в Россию
Россия и мир
Вечерние ведомости
Информация о том, что лидер КНР отказался от того, чтобы посетить Россию, не соответствует действительности, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Об отказе ранее сообщила японская газета Yomiuri со ссылкой на источники. По данным издания, Си Цзиньпин заявил, что посетить Россию будет сложно из-за антикоронавирусных мер. В связи с этим Пескова спросили, действительно ли лидер КНР ответил отказом.
Японская газета Yomiuri сообщила об отказе ранее, ссылаясь на источники. Издание утверждало, что Си Цзиньпин не приедет в Россию из-за противоковидных ограничений. В связи с этим журналисты спросили пресс-секретаря президента, правда ли председатель КНР отказался от визита.
Об отказе ранее сообщила японская газета Yomiuri со ссылкой на источники. По данным издания, Си Цзиньпин заявил, что посетить Россию будет сложно из-за антикоронавирусных мер. В связи с этим Пескова спросили, действительно ли лидер КНР ответил отказом.
Японская газета Yomiuri сообщила об отказе ранее, ссылаясь на источники. Издание утверждало, что Си Цзиньпин не приедет в Россию из-за противоковидных ограничений. В связи с этим журналисты спросили пресс-секретаря президента, правда ли председатель КНР отказался от визита.
«Нет. Это не так. Это полностью не соответствует действительности. Дело в том, что определённые ограничения ковидные в Китае продолжаются, и это абсолютно нормально, и к этому нужно с пониманием относиться», - ответил Песков.
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