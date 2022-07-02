В России начали продавать ввезённые по параллельному импорту MacBook

Александр Григорян © Вечерние ведомости

Российские магазины начали продавать ноутбуки Apple, которые ввезли по параллельному импорту, как пишут «Известия».Эксперты отмечают, что резкого удорожания MacBook в сравнении с нынешними ценами не предвидится, если параллельный импорт останется в таком же состоянии, что и сейчас. Однако цены будут постепенно меняться вместе с курсом доллара.На данный момент цены на некоторые модели ноутбуков Apple даже ниже мартовских на 30%, отмечают в пресс-службе Wildberries. Эксперты называют ряд причин снижения стоимости: старт параллельного импорта, укрепление российской валюты и малый спрос, вызванный опасениями, что Apple перестанет поддерживать сервисы в стране в связи с санкциями.