Япония внесла в санкционный список ещё 57 россиян и 6 компаний
Россия и мир
Как сообщает пресс-служба японского Минфина, в санкционный список страны вошли ещё 57 физических лиц и 6 компаний из РФ.
Среди них:
- вице-премьер Дмитрий Григоренко;
Все активы в Японии, которые как-либо связаны с компаниями, которые находятся под санкциями, будут заморожены. Запрещены все финансовые операции с физическими и юридическими лицами, включённые в санкционный список.
Также утвердились запреты на импорт золота из России и на экспорт более 300 товаров и технологий и был отозван льготный режим в торговле. В дополнение к этому, с 5 сентября Япония перестаёт оказывать услуги по консультации и аудиту.
Среди них:
- вице-премьер Дмитрий Григоренко;
- глава херсонской военно-гражданской администрации Владимир Сальдо;
его заместитель Кирилл Стремоусов;
- военные 64-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады в составе 35-й общевойсковой армии.
- глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь;
- виолончелист Сергей Ролдугин, а также его жена Елена Миртова.
Все активы в Японии, которые как-либо связаны с компаниями, которые находятся под санкциями, будут заморожены. Запрещены все финансовые операции с физическими и юридическими лицами, включённые в санкционный список.
Также утвердились запреты на импорт золота из России и на экспорт более 300 товаров и технологий и был отозван льготный режим в торговле. В дополнение к этому, с 5 сентября Япония перестаёт оказывать услуги по консультации и аудиту.
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