Япония внесла в санкционный список ещё 57 россиян и 6 компаний

- вице-премьер Дмитрий Григоренко;

- глава херсонской военно-гражданской администрации Владимир Сальдо;

его заместитель Кирилл Стремоусов;

- военные 64-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады в составе 35-й общевойсковой армии.

- глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь;

- виолончелист Сергей Ролдугин, а также его жена Елена Миртова.

Александр Григорян © Вечерние ведомости

Как сообщает пресс-служба японского Минфина, в санкционный список страны вошли ещё 57 физических лиц и 6 компаний из РФ.Среди них:Все активы в Японии, которые как-либо связаны с компаниями, которые находятся под санкциями, будут заморожены. Запрещены все финансовые операции с физическими и юридическими лицами, включённые в санкционный список.Также утвердились запреты на импорт золота из России и на экспорт более 300 товаров и технологий и был отозван льготный режим в торговле. В дополнение к этому, с 5 сентября Япония перестаёт оказывать услуги по консультации и аудиту.