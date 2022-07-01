Volvo Group планирует сократить часть сотрудников в России
Россия и мир
Volvo Group намеревается сократить свой штат до конца года, сообщает «Коммерсантъ». На данный момент в компании работает более 1200 человек.
Масштабы сокращения ещё неизвестны. Volvo Group их определяет. На момент 2019 года в «Вольво Компоненты» работало 668 человек, а в конце 2020 в «Вольво Восток» — 606.
Компания не может собирать новые автомобили из-за нехватки компонентов, которые больше не поставляются из-за санкций ЕС.
Масштабы сокращения ещё неизвестны. Volvo Group их определяет. На момент 2019 года в «Вольво Компоненты» работало 668 человек, а в конце 2020 в «Вольво Восток» — 606.
Компания не может собирать новые автомобили из-за нехватки компонентов, которые больше не поставляются из-за санкций ЕС.
«Пока рано говорить, что будет дальше с производственными площадками Volvo Group в России. Компания не принимала решение об уходе с рынка», - отметили в российском офисе компании.
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