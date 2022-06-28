Песков прокомментировал ситуацию с ограничением транзита в Калининград
Россия и мир
Вечерние ведомости
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в российском правительстве рассматривают различные сценарии в связи с запретом Литвы на транзит в Калининградскую область.
Напомним, что Литва c 18 июня ввела запрет на транзит грузов в Калининградскую область, которые входят в пакет санкций ЕС.
Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что власти региона передали Кремлю документ с вариантами возможных ответных мер. Ответа на то, получило ли правительство документ, не было.
Напомним, что Литва c 18 июня ввела запрет на транзит грузов в Калининградскую область, которые входят в пакет санкций ЕС.
«Мы ждём урегулирования этой ситуации. Как мы уже неоднократно говорили, мы надеемся на лучшее, но и обдумываем различные сценарии в случае худшего развития события», — подчеркнул Песков.
Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что власти региона передали Кремлю документ с вариантами возможных ответных мер. Ответа на то, получило ли правительство документ, не было.
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